सलमान खान होस्टेड शो ‘बिग बॉस 20’ के पहले एपिसोड की शुरुआत सभी कंटेस्टेंट्स अपना सामान जमाने और एक-दूसरे से बातचीत करने से होती है। इस दौरान मैरी कॉम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती हैं। वह बताती हैं कि वह हमेशा से एक बेटी चाहती थीं, लेकिन उन्हें पहले जुड़वां बेटे हुए और फिर एक और बेटा हुआ। इसके बाद बॉक्सर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक बच्ची को गोद लेना का फैसला किया।

इसके बाद अमन गांधी और आरिशफा आपस में बात करते हैं कि उन्हें लव से ‘ऑफ वाइब’ मिल रही है। इनके अलावा कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू और कनिका मान, अमन की टांग खींचते हुए भी नजर आते हैं। फिर आम्रपाली दुबे कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैरी कॉम उनके सामने इस तरह स्किपिंग करते हुए दिखाई देंगी।

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माही विज ने ईशा रिखी से पूछा सवाल

वहीं, यंग डीएसए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि गुल्लू और कनिका ‘बिग बॉस 20’ में कपल बन सकते हैं। इसी बीच रोहैद खान और रीति तिवारी ‘बिग बॉस 4’ के मशहूर ‘डॉली बिंद्रा-मनोज तिवारी’ वाले किचन झगड़े के सीन को फिर से करते हैं।

वहीं, बेडरूम में माही विज, ईशा रिखी को बताती हैं कि इस सीजन में ईशा, मैरी कॉम और वह खुद तीनों ही तलाकशुदा हैं। माही पंजाबी एक्ट्रेस से यह भी पूछती हैं कि उन्होंने ‘बिग बॉस 20’ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया और शो में क्यों आईं।

कनिका मान ने किया अपनी पॉवर का इस्तेमाल

फिर कनिका मान अपनी खास पॉवर का इस्तेमाल करते हुए बताती हैं कि उन्हें काजी तौकीर पसंद नहीं हैं, जिसकी वजह से काजी कैप्टेंसी की रेस में शामिल होने का मौका गंवा देते हैं। उदिति सिंह, तन्मय को साफ-सफाई के मुद्दे का मजाक न उड़ाने के लिए टोकती हैं। इसके बाद कुछ कमेंट्स को लेकर यंग और काजी के बीच झगड़ा हो जाता है।

उनकी बहस बढ़ जाती है और दूसरे कंटेस्टेंट बीच-बचाव करके झगड़ा रोकते हैं। यंग चेतावनी देते हैं कि मुझे हाथ मत लगाना और काजी से कहते हैं कि उनकी नकल न करें। झगड़े के दौरान ‘फेम गुरुकुल’ के विनर यंग को ‘मूंगफली के छिलके’ कहते हैं और उन पर लगातार तंज कसते रहते हैं।

आम्रपाली ने ईशा को दी सलाह

आम्रपाली, ईशा रिखी से कहती हैं कि जब वह सहज महसूस करने लगें, तो अपनी शादी और तलाक के बारे में बताएं, क्योंकि उन्हें सब कुछ जानने में बहुत दिलचस्पी है। ईशा कहती हैं कि वह सब कुछ बताएंगी, लेकिन शो के बाहर। ईशा ने कहा, “मुझे शादी करने का विचार बहुत पसंद था, इसलिए मैंने सोचा था कि 18 साल की होते ही मैं शादी कर लूंगी। लेकिन अब मैं सिंगल रहना चाहती हूं क्योंकि अब मेरा शादी करने का मन नहीं है।”

‘बिग बॉस’ सभी का स्वागत शो के 20वें साल के जश्न वाली बर्थडे पार्टी में करते हैं, जिसे कैप्टेंसी की रेस के राउंड्स में से एक माना जा रहा है। काजी को इस टास्क का ‘संचालक’ घोषित किया जाता है।

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