बिग बॉस 20 के 6 एपिसोड खत्म होने के बाद सो में एक तेजी देखी गई है। कंटेस्टेंट्स ने अपने अंदर की भड़ास अब बाकी कंटेस्टेंट्स पर निकालनी शुरू कर दी है। पहले वीकेंड का वार पर सलमान खान ने शो में घरवालों की क्लास लगाने से ज्यादा उन्हें गेम के बारे में एक रिएलिटी चेक दे डाला। भाईजान ने सभी कंटेस्टेंट्स को मजेदार टास्क दिए। वहीं काजी तौकीर की सलमान खान ने जमकर तारीफ भी कर डाली।

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काजी तौकीर की तारीफ

बिग बॉस 20 में दर्शकों को अब मजा आने लगा है। बीते दिन पहले वीकेंड का वार पर सलमान खान ने घर में खूब हंसी-मजाक किया और वहीं कई लोगों को आईना भी दिखा दिया। शो की शुरुआत में सलमान ने काजी की जमकर तारीफ की और उन्हें प्यार से ‘रॉकस्टार’ कहकर बुलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने काजी से घर के बाकी सदस्यों को अपना सिग्नेचर स्टेप सिखाने के लिए भी कहा।

काजी का शानदार टेलेंट

सलमान ने खुद काजी का ये स्टेप नहीं किया, लेकिन जब यंग डीएसए ने इसे अपने अंदाज में परफॉर्म किया तो वह काफी खुश नजर आए। उन्होंने यंग डीएसए को घर का बेस्ट परफॉर्मर भी बताया। इस दौरान सलमान ने काजी की मेहनत और उनके टैलेंट की तारीफ करते हुए बाकी कंटेस्टेंट्स को भी खुद पर लगातार काम करते रहने की सलाह दी।

बॉबी देओल का उदाहरण

सलमान ने समझाया कि जिंदगी में अच्छा दौर हो या मुश्किल समय, इंसान को अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने बॉबी देओल की जर्नी का उदाहरण दिया और घरवालों से उनके सफर से मोटिवेशन लेने को कहा। सलमान का ये मैसेज साफ था कि उतार-चढ़ाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन लगातार मेहनत करने वाला इंसान दोबारा अपनी जगह बना सकता है।

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आरिश्फा खान के साथ मजाक

इसके बाद सलमान का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने आरिश्फा खान के घर के अंदर ‘बच्चा’ जैसी मासूमियत वाले रवैये को नोटिस किया और इसी को लेकर उनसे मजेदार अंदाज में बात की। सलमान ने कहा कि जहां हर कोई ‘विक्टिम कार्ड’ खेलता है, वहीं आरिश्फा को अपने ‘चाइल्ड कार्ड’ का फायदा उठाना चाहिए। उनकी इस बात पर माहौल काफी हल्का और मजेदार हो गया।

पहला वीकेंड का वार

कुल मिलाकर, पहला वीकेंड का वार कंटेस्टेंट्स को डांटने या दबाव बनाने के बजाय उन्हें मोटिवेट करने, उनकी खूबियां सामने लाने और माहौल को पॉजिटिव रखने पर ध्यान देने वाला था। जानकारी के लिए बता दें कि इस हफ्ते शो से किसी का भी एविक्शन नहीं हुआ है। साथ ही नॉमिनेशन्स पर चर्चा करने की वजह से बिग बॉस ने 3 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर दिया।