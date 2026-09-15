Bigg Boss 20 Episode 9: ‘बिग बॉस 20’ में हर दिन कुछ ना कुछ नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। ये शो दिन पर दिन दिलचस्प हो रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े तो देखने को मिले। इसके अलावा कुछ कंटेस्टेंट्स ने घर के अहम नियमों का उल्लंघन भी किया। जिसके कारण बिग बॉस ने सजा के तौर पर उन कंटेस्टेंट्स को एविक्शन के लिए नॉमिनेट कर किया। आसिफ खान को उनका ये फैसला अनुचित लगा।

दरअसल आसिफ खान, यंग डीएसए, रोहेद खान और स्काउट नॉमिनेशन को लेकर चर्चा कर रहे थे, जो बीबी हाउस में घर के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन माना जाता है। यंग घर के कैप्टन थे तो उन्हें बिग बॉस ने सजा नहीं दी, लेकिन आसिफ, रोहेद और स्काउट को एविक्ट होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। आसिफ ने सवाल उठाया कि अगर नियम चारों ने तोड़े तो यंग को छूट क्यों दी गई।

आसिफ ने कहा, “मेरे को गेम ही अनफेयर लगने लगा है।” आसिफ ने दूसरे कंटेस्टेंट्स का उदाहरण देते हुए बिग बॉस से सवाल किया, “उनको क्या जिताने के लिए लाए हो क्या?”

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आसिफ का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, उन्होंने कहा फैसला तभी निष्पक्ष होता जब नॉमिनेशन की चर्चा करने वाले सभी चारों सदस्यों को सजा मिलती। हालांकि, घर के कैप्टन होने की वजह से यंग डीएसए को नॉमिनेशन से बचा लिया गया।

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बात करते-करते आसिफ अपना आपा खो बैठे और बोले उन्हें अगर बिग बॉस के मेकर्स से लड़ना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, “मां कसम अगर मुझे बिग बॉस से लड़ना पड़ेगा ना, बिग बॉस से भी लड़ूंगा।”

इसके बाद आसिफ ने कहा कि वो बिग बॉस से कहेंगे उन्हें एविक्ट कर दें और उनकी जगह रोहेद को बचा लें। इसके बाद यंग ने उन्हें समझाया कि उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बेघर होंगे। मगर आसिफ ने उनकी नहीं सुनी और कहा, “मेरे को लग रहा जानबूझकर भेज रहे हैं।”