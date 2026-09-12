पहले वीकेंड के वार से पहले बिग बॉस 20 के घर में हर तरफ घमासान देखने मिला। एक तरफ माही विज-आम्रपाली दुबे के बीच बहस देखने मिली तो वहीं इस लेटेस्ट एपिसोड की सबसे बड़ी हाइलाइट कनिका मान और यंग के बीच की लड़ाई रही, इस लड़ाई में यंग की तरफ से कनिका के लिए कई भद्दे कमेंट्स देखने मिले। शो की शुरूआत भले ही धीमी लगी हो लेकिन अब ये सीजन रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सभी घरवालों को बिग बॉस की तरफ से सजा भी मिली है।

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कनिका और यंग के बीच घमासान

कनिका और यंग डीएसए के बीच घर के काम को लेकर शुरू हुई बहस अब निजी हो गई है। मामला बिग बॉस हाउस के वॉशरूम में महिलाओं के जाने पर गरमा गया, जब यंग डीएसए ने गुल्लू और कनिका की बढ़ती नजदीकियों को लेकर मजाक किया। कनिका ने इस दौरान की गई एक टिप्पणी को गलत बताया।

यंग की कनिका पर भद्दी टिप्पणी

कनिका ने बाकी घर का काम करने से इनकार करते हुए यंग की कप्तानी पर तंज कसा। खाना संभालने को लेकर उसने यंग से मजाक किया और मदद मांगी, जिस पर यंग ने पलटकर कहा, “नहाते टाइम भी बुला लो।” यंग के इस गलत जवाब पर एक बड़ी लड़ाई देखी गई। घर के कई लोगों ने भी कनिका का इसमें साथ दिया और यंग की कैप्टन्सी पर सवाल उठाए।

अमन गांधी और आसिफ खान के बीच बहस

इस बहस की बीच यंग ने टीवी एक्टर्स पर भी निशाना साधा जिसके लिए अमन गांधी ने उन्हें रोका जिसके बाद अमन और आशिफ के बीच भी झगड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच लड़ाई में क्लास और लोकल ट्रेन में सफर करने जैसी बातों पर तंज कसे।

आम्रपाली ने मांगी माफी

दूसरी ओर, माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच भी तीखी बहस हो गई। आम्रपाली ने उदिति सिंह के खाना बनाने को लेकर मजाक किया, जिस पर माही भड़क गईं। बाद में आम्रपाली ने अपनी गलती मानते हुए उदिति से माफी मांग ली।

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बिग बॉस ने दी सभी घरवालों को सजा

इस एपिसोड से पहले भी यंग और बाकी घरवालों को घर के नियम तोड़ने के लिए बिग बॉस ने डांटा था। इस एपिसोड में यंग खुद दिन के समय में सोते हुए दिखाई दिए। यह घर के एक बड़े नियम का उल्लंघन था। इसके चलते बिग बॉस ने सभी घरवालों को लिविंग एरिया में बुलाकर सजा दी और राशन में 30% की कटौती कर दी। इसके बाद सभी घरवाले कैप्टन यंग पर भड़कते दिखाई दिए।

पहले हफ्ते में कई लड़ाईयां और ड्रामा देखा गया, अब देखना मजेदार होगा कि पहले वीकेंड के वार पर सलमान खान किन-किन लोगों की क्लास लगाते हैं और किन लोगों को शाबाशी देते हैं।