Bigg Boss 20 Episode 5: सलमान खान के शो के इस एपिसोड की शुरूआत पहले कैप्टनशिप टास्क से हुई और अंत काफी इमोशनल रहा। एक बार फिर बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज की खिलखिलाहट सुनने मिली, साथ ही पिछले सभी 19 सीजन के शानदार पल दिखाई गिए। बिग बॉस 20 में घर के पहले कैप्टन यंग डीएसए बने और काजी तौकीर ने अपने अंदाज में तबीयत खराब होने का एक खेल खेला।

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आसिफ खान ने मांगी माफी

कैप्टनशिप टास्क के दौरान घरवालों के बीच गर्मा-गर्मी देखी गई। आसिफ खान ने काजी से अपनी गालियों के लिए माफी मांग कर बात खत्म कर दी। आम्रपाली दुबे ने टास्क के दौरान गलत भाषा के लिए यंग को टोका जिसके बाद उनके बीच एक बहस देखी गई। इन सब के बीच यंग डीएसए के वन लाइनर्स काफी सुनने मिले जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

पिछले 19 सीजन के शानदार पल

इसके बाद एपिसोड में शो की विरासत की झलक देखने को मिली। कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के पुराने सीजन्स की कुछ खास क्लिप्स दिखाई गईं और बताया गया कि अब वे भी इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान, रवि किशन, तेजरन मोमेंट्स समेत तमाम खास पलों की झलक दर्शकों को देखने मिली।

सिद्धार्थ शुक्ला की यादें

इस झलक के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़े तमाम क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर आज भी वायरल रहते हैं, वो सब पल सीजन 20 में देखकर मौजूदा सभी कंटेस्टेंट्स काफी इमोशनल हुए। सिद्धार्थ और शहनाज गिल के सभी प्यारे मोमेंट काफी शानदार तरीके से दिखाए गए। कंटेस्टेंट्स समेत सभी दर्शक भी एक बार फिर से सिडनाज के सफर को देख काफी इमोशनल हो गए।

काजी तौकीर का नया ड्रामा

वहीं, काजी को मेडिकल रूम में भी बुलाया गया। बाद में वह वॉशरूम में पुश-अप्स करते नजर आए और अपनी फिटनेस दिखाते हुए खुद को कमांडो और सुपरह्यूमन बताया। इसके अलावा, रूम 20 के खुलने से घर में नया ट्विस्ट आया और नए कप्तान के लिए बिग बॉस की ओर से एक नई जिम्मेदारी और खास निर्देश भी जारी किया गया।

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कैप्टनशिप टास्क में घरवालों की लड़ाई

कैप्टेंसी की रेस में शुरुआती टास्क के बाद यंग डीएसए, गुल्लू और आसिफ खान दावेदार बनकर उभरे। मुकाबला तेज होते ही कंटेस्टेंट्स के बीच कई तीखी झड़पें भी देखने को मिलीं। कनिका मान पर यंग ने आरोप लगाया कि उन्होंने टास्क के दौरान उन पर अटैक किया, जिसकी वजह से दोनों में एक बहस देखी गई।

आम्रपाली दुबे-यंग डीएसए की तीखी बहस

शुरुआत में यंग डीएसए और आम्रपाली दुबे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आम्रपाली ने यंग डीएसए की “भद्दी भाषा” पर सवाल उठाया।

बिग बॉस ने घरवालों को डांटा

बाद में उन्होंने खुद कैमरे पर बताया कि वह नाटक कर रहे हैं। एपिसोड में बिग बॉस ने कैप्टन समेत सभी घरवालों की क्लास लगाई। उनका कहना था कि कैप्टन खुद घर के नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिन के समय में सोने की वजह से सभी घरवालों की डांट पड़ी।