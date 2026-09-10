बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड की सबसे बड़ी हाइलाइट आसिफ खान और काजी तौकीर की लड़ाई रही। कैप्टनशिप के टास्क के दौरान सभी घरवाले शानदार तरीके से टास्क परफॉर्म कर रहे थे उसी बीच आसिफ खान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और काजी तौकीर पर अटैक करते हुए आगे बढ़े।

हालांकि बाकी घरवालों ने उन्हें शांत कराया लेकिन उसके बाद आसिफ खान ने काजी को काफी भला-बुरा कहा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस हफ्ते घर को उसका पहला कैप्टन भी मिल गया।

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मैरी कॉम ने रीति को किया बॉडी शेम

किचन में रोटी बनाते हुए यंग डीएसए, आम्रपाली दुबे और अमन गांधी के बीच एक हल्की-फुल्की बहस देखी गई। मैरी कॉम ने नेशनल टेलीविजन पर मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को मोटी कहकर बुलाया, जिसके बाद आसिफ खान और लव गिल ने उन्हें रोका, बाद में मैरी और रीति के बीच एक बहस देखी गई जहां मैरी ने रीति पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वह घर में कोई नहीं करती हैं।

रीति तिवारी यहां काफी तमीज में मैरी को जवाब देते हुए कहती हैं- “मैं आपकी इज्जत करती हूं लेकिन मैं ये सब नहीं सुनूंगी।” बाद में दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बात को खत्म कर दिया।

बिग बॉस 20 के घर का पहला कैप्टन कौन

टास्क के दौरान आम्रपाली और काजी तौकीर की बहस होती दिखी और आम्रपाली ने उन्हें सबसे नेगेटिव एनर्जी बताया। इस बीच उनकी यंग डएसए से भी बहस हुई, जिसके बाद यंग का कहना था कि महिलाओं ने उन्हें असहज तरीके से धक्का दिया। उन्होंने टास्क के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे ‘वुमन कार्ड’ पर भी सवाल उठाए। फिल्मी विंडो की रिपोर्ट के मुताबिक, घर का पहले कैप्टन यंग डीएसए बने हैं।

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गुल्लू के साथ बॉन्डिग पर कनिका का जवाब

कनिका मान ने अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात करते हुए बताया कि वह चार साल तक ऑन-ऑफ रिलेशनशिप में थीं। उन्होंने कहा कि उनका ब्रेकअप करीब दो साल पहले हो चुका है, इसलिए उनके एक्स के बिग बॉस हाउस में आने की कोई गुंजाइश नहीं है।

वहीं, रिति तिवारी ने खुलासा किया कि मनोज तिवारी की बेटी होने की वजह से उन्हें कभी जान से मारने की धमकियां तक मिली थीं। दूसरी ओर, अरिश्फा खान और ईशा ने गुल्लू को कनिका के साथ उनकी बॉन्डिंग को लेकर छेड़ा और मजाक में पूछा कि क्या ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ एक्ट्रेस उनकी बहन हैं। हालांकि, कनिका ने ईशा से ऐसे मजाक को बढ़ावा न देने की अपील की और साफ किया कि वह अपने आसपास किसी भी तरह का लव एंगल नहीं चाहतीं।