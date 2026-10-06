‘बिग बॉस’ सीजन 20 में रोज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। सोमवार की शाम भी घर के अंदर एक बार फिर कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव और इमोशनल पल देखने को मिला। कनिका मान और अरिश्फा खान के बीच साफ-सफाई को लेकर बहस हो गई. हालात तब और बिगड़ गए जब घरवाले भी इस चर्चा में शामिल हुए।

इस बीच स्काउट ओपी और यंग को फीलिंग्स और दोस्ती के बारे में इशारों में बात करते देखा गया। स्काउट ने आखिरकार खुलासा किया कि उनकी फीलिंग्स लव गिल के लिए हैं, जिसके बाद यंग ने उन्हें याद दिलाया कि वे दोनों पहले से ही शो के बाहर रिलेशनशिप में हैं। वहीं माही विज और उदिति सिंह के बीच तनावपूर्ण समीकरण से टेंशन बनी रही, जबकि नॉमिनेशन और घर की जिम्मेदारियों ने कंटेस्टेंट्स के बीच और टकराव बढ़ा दिया।

कनिका मान-अरिश्फा खान की झड़प

एपिसोड की बड़ी हाइलाइट्स में से एक कनिका मान और अरिश्फा खान के बीच बहस थी। अरिश्फा ने कनिका से कहा कि वह अपना कप प्लेटफॉर्म पर छोड़ने के बजाय सिंक में रखे। कनिका असहमत हुईं और कहा कि वह इसे प्लेटफॉर्म पर ही रखना पसंद करती हैं।

बातचीत जल्द ही साफ-सफाई को लेकर तीखी बहस में बदल गई। गुल्लू ने बीच-बचाव किया, लेकिन अरिश्फा ने अपना आपा खो दिया और इमोशनल हो गईं। उन्होंने गुल्लू को ‘स्टुपिड’ कहा, और उन पर धौंस जमाने वाला होने का आरोप लगाया। इस बीच कनिका ने दावा किया कि अरिश्फा का कोई गेम नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अक्सर बातचीत के दौरान बेतुकी बातें करती हैं।

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लव गिल के प्यार में स्काउट

स्काउट ओपी और यंग को शो के दौरान इशारों में बात करते देखा गया। दोनों फीलिंग्स और दोस्ती के बारे में बातचीत कररहे थे। अपनी बातचीत के दौरान स्काउट ने खुलासा किया कि उन्हें लव गिल पसंद हैं। यंग ने स्काउट को समझाने की कोशिश की कि उन इमोशन्स पर काम करना गलत हो सकता है, क्योंकि स्काउट और लव दोनों बिग बॉस के घर के बाहर रिलेशनशिप में हैं। आखिरकार उनकी बातचीत ने बिग बॉस का ध्यान खींचा, और बिग बॉस ने दोनों कंटेस्टेंट्स से इशारों में बात न करने के लिए कहा।

यंग डीएसए के साथ बातचीत के दौरान स्काउट ओपी ने लव के साथ अपने बदलते समीकरण की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ‘सिस्टर से पहले फ्रेंड होता है ना आदमी।’ जब यंग ने पूछा, ‘तेरा रास्ता बदल रहा है क्या?’ तो स्काउट ओपी ने जवाब दिया, ‘नहीं पता।’

माही विज और उदिति सिंह के बीच मतभेद

एपिसोड के दौरान माही और उदिति के बीच का तनाव एक और अहम कहानी बना रहा। माही ने काजी तौकीर से कहा कि उन्हें लगता है कि उदिति गेम में आगे बढ़ने के लिए दूसरे कंटेस्टेंट्स को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने उदिति पर अपनी खुद की कोई राय न होने का भी आरोप लगाया।

इस बीच उदिति ने माही पर घर की विलेन बनना चाहने का आरोप लगाया। शॉपिंग, कुकिंग और सफाई को लेकर उनकी असहमति ने दोनों के बीच दरार को और बढ़ा दिया।

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दूसरी ओर माही और अरिश्फा के बीच भी बहस हुई, जिसमें माही ने अरिश्फा को नॉमिनेशन से बचाने पर पछतावा जताया। अरिश्फा ने जवाब में माही से कहा कि अगली बार वह उन्हें नॉमिनेट कर दे। एपिसोड में लव गिल को वॉशरूम की स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए भी देखा गया।

उन्होंने कनिका से कहा कि लड़कियां गंदी हैं और टिश्यू और सैनिटरी पैड फर्श पर छोड़ रही हैं। लव ने दूसरों के हिस्से की सफाई करने पर निराशा भी जताई। आखिर में बिग बॉस ने अपकमिंग नॉमिनेशन टास्क के लिए बॉक्सिंग थीम पेश की, जिससे मैरी कॉम उत्साहित हो गईं।