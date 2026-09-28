‘बिग बॉस 20’ में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये वीकेंड का वार भी किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा। तीसरे हफ्ते तक पहुंचकर ईशा रिखी का सफर खत्म हो गया और उन्हें सबको अलविदा कहकर बिग बॉस हाउस से बाहर जाना पड़ा।

सलमान खान ने बनाया एविक्शन को लेकर सस्पेंस

वीकेंड का वार में सलमान खान ने ईशा रिखी के एविक्शन को लेकर घरवालों के बीच सस्पेंस बनाया। उन्होंने पूछा कि कितने कंटेस्टेंट्स को यकीन है कि आज ईशा बाहर होंगी। सलमान ने कहा कि घरवालों के अनुमान के उलट दर्शकों के वोट कभी भी नतीजा बदल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि ईशा को सबसे कम वोट मिले हैं।

सलमान ने युंग को भी मजाक में कहा कि आज घर में उनका आखिरी दिन हो सकता है, जिससे कंटेस्टेंट्स कुछ देर कन्फ्यूज हो गए। बाद में सलमान ने ईशा के एविक्शन की पुष्टि की और उनके बोलने के अंदाज, गरिमा और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की।

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सलमान ने की ईशा की तारीफ

हालांकि सलमान खान ने ईशा की तारीफ की। उनके एविक्शन का ऐलान करते हुए सलमान खान ने उनके खेल और गरिमा की तारीफ की। उन्होंने ईशा से कहा, “तो ईशा, आज आप घर से बाहर आ रही हैं। आपके इस कॉन्फिडेंस के बारे में क्या ही कहूं, यार। इस मामले में तो मैं आपको गलत साबित नहीं कर सकता, है ना? आइए। वेल प्लेड, ईशा रिखी। आपने अपनी गरिमा बनाए रखी। वेरी गुड।”

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ईशा के बाहर होने पर घरवाले भी भावुक नजर आए। उनकी करीबी दोस्त कनिका मान उन्हें विदा करते हुए रो पड़ीं। इसी के साथ ‘बिग बॉस 20’ में तीसरे हफ्ते ईशा रिखी का सफर खत्म हो गया। हुए रो पड़ीं। इस तरह ‘बिग बॉस 20’ के तीसरे हफ्ते में ईशा रिखी का सफर खत्म हो गया।