Bigg Boss 20 Day 10: ‘बिग बॉस 20’ के घर में दसवें दिन भी खूब ड्रामा देखने को मिला। कप्तानी टास्क के दौरान आसिफ खान और अमन गांधी के बीच जमकर बहस देखने को मिली। दोनों एक-दूसरे पर जमकर बरसे। वहीं, टास्क के नतीजे के बाद कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू कप्तानी के दावेदार बने। इसके अलावा घर में रील चैलेंज भी हुआ, जिसमें कंटेस्टेंट्स ने एक-दूसरे की नकल और खिंचाई की।
कप्तानी टास्क के दौरान खेल को लेकर घरवालों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी दौरान आसिफ ने अमन पर निशाना साधते हुए उनकी गेम पर सवाल उठाया। आसिफ के कमेंट के बाद दोनों के बीच माहौल काफी गर्म हो गया।
टास्क खत्म होने के बाद अमन ने भी आसिफ को जवाब दिया। उन्होंने आसिफ को लो IQ और घटिया दिमाग वाला तक कह दिया। दोनों के बीच हुई इस बहस ने घर के अंदर चल रही उनकी तनातनी को और बढ़ा दिया।
इसी बीच काजी तौकीर भावुक नजर आए और उन्होंने आसिफ को गले लगाया। बाद में आसिफ ने काजी के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनके लिए काजी को समझना मुश्किल है और वह यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि काजी घर में जैसे नजर आ रहे हैं, वास्तव में वैसे ही हैं या फिर गेम के लिए कोई दूसरा रूप दिखा रहे हैं।
गुल्लू बने कप्तानी के दावेदार
कप्तानी टास्क में घर की फीमेल कंटेस्टेंट्स को मेल कंटेस्टेंट्स पर रंग डालने थे। इसी टास्क के जरिए कप्तानी की रेस में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट्स तय होने थे। टास्क के दौरान सभी ने अपनी जगह बचाने के साथ-साथ गेम का रुख अपने पक्ष में करने की कोशिश की। आखिरकार गुल्लू कप्तानी के दावेदार बनने में कामयाब रहे। इसके साथ ही घर में कप्तानी की रेस ने नया मोड़ ले लिया।
रील चैलेंज में कंटेस्टेंट्स ने की एक-दूसरे की खिंचाई
कप्तानी टास्क के दौरान हुए विवाद के बाद बिग बॉस ने घर का माहौल बदलने के लिए रील चैलेंज दिया। इसमें कंटेस्टेंट्स को दूसरे घरवालों को टारगेट करते हुए या उनकी नकल करते हुए रील बनानी थी।
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अरिश्फा खान ने सबसे पहले स्काउट को निशाना बनाया। उनकी रील को 7 लाइक्स और 8 डिसलाइक्स मिले। इसके बाद रीति तिवारी ने मैरी कॉम के लिए रैप पेश किया। काजी को रीति का यह अंदाज पसंद आया। रीति को कुल 15 लाइक्स मिले।
आम्रपाली दुबे ने माही विज को टारगेट करते हुए उनकी बातचीत के बीच में बोलने की आदत का जिक्र किया। उन्होंने काजी को लेकर भी एक कमेंट किया, जिस पर राजी ने सिक कहकर प्रतिक्रिया दी। आम्रपाली की रील को 6 लाइक्स और 9 डिसलाइक्स मिले। वहीं माही को 15 और कनिका मान 14 लाइक्स मिले। ईशा ने भी कनिका की नकल करते हुए रील चैलेंज में अपना अंदाज दिखाया।
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रीति और माही कप्तानी रेस में हुए शामिल
रील चैलेंज के नतीजों का असर कप्तानी की रेस पर भी पड़ा। रीति तिवारी और माही विज को सबसे ज्यादा 15-15 लाइक्स मिले। इसके साथ ही दोनों ने गुल्लू के साथ कप्तानी की रेस में जगह बना ली।
कनिका भी 14 लाइक्स के साथ इनके काफी करीब रहीं। अब गुल्लू, रीति और माही के बीच कप्तानी की रेस को लेकर घर में मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।
‘बिग बॉस 20’ को रोजाना रात 9 बजे जियो हॉटस्टार और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर देखा जा सकता है। जियो हॉटस्टार ऐप पर ये शो 24 Live Channel भी उपलब्ध है।