Bigg Boss 20 Updates: बिग बॉस 20 के घर में घरवालों को राशन जीतने का एक और मौका देते हुए बिग बॉस ने सभी को रैंकिंग से जुड़ा एक टास्क दिया जिस पर पूरे घर में बवाल मच गया। हर किसी को टॉप 3 में रहना था जो मुमकिन नहीं था। बाद में इस टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बहस और झगड़ें देखे गए।

गुल्लू ने काजी से बात करते हुए अपने निजी जीवन से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। गुल्लू ने बताया कि काफी कम उम्र में उनकी शादी हुई थी जो महज 4 से 5 महीने ही चली और बाद में उनका डिवोर्स हो गया।

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गुल्लू की बात सुनकर काजी के उड़े होश

गुल्लू ने काजी से बाद करते हुए बताया कि उनका दिल नहीं टूटा लेकिन उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने कहा कि वो किसी को नहीं बता सकते थे क्योंकि हर कोई उनके खिलाफ था। गुल्लू ने काजी से बात करते हुए बताया कि उनका डिवोर्स हो चुका है। 2024 में गुल्लू की शादी हुई थी, ये बात सुनते ही काजी काफी हैरान हो जाते हैं।

गुल्लू ने कहा कि वह इन सब से भागकर आए हैं, ये शादी सिर्फ साढ़े 4 या 5 महीने ही चल पाई थी। उनके घर में आज भी जल्दी शादी कर देते हैं। गुल्लू बताते हैं कि वो शादी सिर्फ माता पिता के कहने पर की गई थी, उन्होंने ये प्यार में नहीं की थी।

रोडीज के दौरान शादीशुदा थे गु्ल्लू

ये बात गुल्लू किसी को नहीं बता पाए। रोडीज जीतने के बाद जब वो गोवा में थे तो किसी ने उनकी शादी की तस्वीर लीक कर दी। गुल्लू ने बताया कि रोडीज के दौरान भी वह शादीशुदा थे और बाद में उन्होंने डिवोर्स लिया, जिसके बाद उनके माता-पिता भी उनसे बात नहीं करते हैं। ये पहली बार है जब गु्ल्लू ने इस बात पर खुलकर बात की।

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राशन टास्क के लिए घर में घमासान

एपिसोड में पहली बार माही और आम्रपाली किसी बात पर सहमति जताते दिखे। दरअसल, राशन टास्क के दौरान जब हर कोई टॉप 3 रैंकिंग के लिए लड़ रहा था, तब आम्रपाली ने खुद माही को नंबर 2 की रैंकिंग के लिए सही बताया और खुद को तीसरे नंबर पर रखा। अरिश्फा ने अपनी रैंकिंग के लिए सभी के बीच अपनी बात रखते हुए अपना स्टैंड रखा, जिसके लिए उनकी लव गिल के साथ जबरदस्त लड़ाई भी देखी गई।

ये टास्क सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके पास अभी भी दो लाइफलाइन मौजूद है। स्काउट, यंग और आसिफ एक तरफ बैठे दिखाई दिए लेकिन उनके बीच की बातें और मजाक एपिसोड की हाइलाइट रहे।