Bigg Boss 20: सलमान खान के शो बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने मिला। एक तरफ काजी तौकीर को उनके जोक्स के लिए टारगेट किया गया तो दूसरी तरफ कैप्टन बनने के लिए दावेदारों ने अपने मन से तीन कंटेस्टेंट्स की लाइफलाइन को खत्म कर दिया।

माही विज के लिए यंग डीएसए रोते दिखाई दिए जिसके बाद उनके बीच की कंफ्यूजन को दूर किया गया, हालांकि यंग ने दोस्ती को वापस ठीक करने के लिए मना कर दिया।

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माही विज और यंग की बहस

एपिसोड में माही विज और यंग के बीच गलतफहमी का मुद्दा सामने आया। मैरी कॉम ने यंग को बताया कि माही ने उनके खिलाफ कसम खाई थी, हालांकि माही ने गाली देने से इनकार किया। यंग को इस बात का काफी हुरा लगा, वह बाद में अकेले में रो पड़े और कहा, “मैंने उन्हें ‘मां’ कहा था।” अंत में दोनों ने बात की, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया।

तीन कंटेस्टेंट्स की लाइफलाइन खत्म

यंग की कप्तानी का समय खत्म होने के साथ नए कप्तान के लिए छह दावेदारों के बीच टास्क हुआ। नियम के मुताबिक हर कंटेस्टेंट को किसी एक हाउसमेट की ‘लाइफ’ खत्म करनी थी, वरना वह रेस से बाहर हो जाता। 2X रूम में रीति तिवारी, माही विज, गुल्लू और कनिका मान पहुंचे, जहां स्काउट, रोहैड और आसिफ की ‘लाइफ’ खत्म हुई। रीति ने टास्क में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद माही, गुल्लू और कनिका अगले कप्तानी टास्क में पहुंच गए।

काजी तौकीर के जोक्स का निकाला गलत मतलब

काजी तौकीर की ‘गंजी गुड़िया’ और ‘लॉलीपॉप’ जैसी टिप्पणियों को कुछ लोगों ने डबल मीनिंग के तौर पर लिया। स्काउट और कनिका मान ने उनके पुराने बयानों का जिक्र किया, जिस पर आसिफ खान समेत बाकी लोगों ने सवाल उठाए। काजी ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी नीयत गलत नहीं थी और उनकी बातों को अलग तरीके से समझा गया।

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माही ने ट्रांसजेडर्स पर की टिप्पणी

माही विज ने टास्क के दौरान ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक टिप्पणी कर दी। जिसके बाद लव गिल ने उन्हें करारा जवाब दिया। दरअसल, कैप्टंसी टास्क के दौरान जब तीनों दावेदार अपने सेब बचा रहे थे तो बाकी कंटेस्टेंट्स उनकी मदद करते और अपना नापसंद दावेदार को हराने में लगे हुए थे। इस बीच लव गिल ने माही विज के सेबों को टेबल से गिराने की कोशिश की।

लव गिल ने दिया करारा जवाब

उसके बाद लव गिल अपनी खुशी जताने कए लिए तालियां बजाती दिखाई दीं तो उस समय गुस्से में माही ने लव के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने लव को ट्रांस महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया।

बाद में लव ने उन्हें कहा कि वो लोग भी इंसान होते हैं, आप जैसे लोग अपनी कामयाबी के लिए उनसे आशीर्वाद मांगने जाते हैं। कमाल बात ये रही कि बाद में इस बात का कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया जबकि काजी तौकीर के जोक्स का डबल मीनिंग निकालकर उन्हें टारगेट किया जाने लगा।