Bigg Boss 20 Updates: ‘बिग बॉस 20’ दिन पर दिन एंटरटेनिंग होता जा रहा है। कहीं नए बने दोस्तों के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है तो कहीं आपसी झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। लेटेस्ट एपिसोड में माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच तीखी बहस छिड़ गई। ये बहस किचन में हुई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

दरअसल ये झगड़ा कैप्टेंसी टास्क से शुरू हुआ था। जिसका नाम ‘रंग दे’ था और घरवालों को ये बताना था कि वो किस कंटेस्टेंट को घर का अगला कैप्टन नहीं देखना चाहते। लड़कों को सफेद रंग के कपड़ों में खड़ा किया गया और लड़कियों को उनपर रंग डालकर ये बताना था कि वो किसे अगला कैप्टन नहीं चुनना चाहते।

स्काउट, काजी, यंग और रोहेद पर ज्यादा रंग डाला गया, जिसके कारण वो इस टास्क से बाहर हो गए। इस बीच स्काउट और यंग के बीच बहस भी हो गई। इस लड़ाई में अरिश्फा भी आ गईं और अंत में दोनों रोते हुए देखा गया।

माही और आम्रपाली भी आपस में भिड़े

इस एपिसोड में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी आम्रपाली दुबे और माही विज की लड़ाई। जो किचन ड्यूटी को लेकर हुई। आलू को लेकर दोनों में बहस हुई जो इतनी बड़ गई कि दोनों एक-दूसरे पर जमकर बरसे और माही ने आम्रपाली के लिए कुछ अपशब्द भी कह दिए। इसके बाद माही रोने लगीं।

जियो हॉटस्टार पर छाया बिग बॉस 20

‘बिग बॉस हिंदी सीजन 20’ ने ब्लॉकबस्टर शुरुआत करते हुए जियो हॉटस्टार पर किसी भी रियलिटी शो के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है। शो के 20वें सीजन ने रियलिटी टीवी के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा यह खास सीजन भारत की सबसे चर्चित रियलिटी फ्रेंचाइजी ‘बिग बॉस’ की वापसी को एक बड़े ऑडियंस इवेंट में बदलने में कामयाब रहा है। इससे ‘बिग बॉस’ की लोकप्रियता, प्रासंगिकता और दर्शकों के बीच इसके प्रभाव का एक बार फिर पता चला है।

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6 सितंबर को जियो हॉटस्टार और कलर्स पर प्रीमियर के बाद इस सीजन को दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। शो की नई ‘तथास्तु-2’ थीम, ‘एक्स्ट्रा जीवन दान’ और बिल्कुल नए घर ने इस खास सीजन को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी।

ग्रैंड प्रीमियर के साथ ‘बिग बॉस’ एक बार फिर दर्शकों के बीच लौट आया। सलमान खान ने अपने खास अंदाज, आकर्षण और एनर्जी के साथ सीजन की शुरुआत की और ‘तथास्तु-2’ थीम से पर्दा उठाया। लॉन्च नाइट पर शानदार डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने शो के भव्य प्रीमियर में चार चांद लगा दिए। इसके बाद कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के घर में एंट्री की और सीजन में होने वाले ड्रामा, आपसी टकराव और बदलते रिश्तों की पहली झलक देखने को मिली।

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इस सीजन में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कई तरह के व्यक्तित्व एक साथ नजर आ रहे हैं। घर में कदम रखते ही कंटेस्टेंट्स अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर भी उन्हें लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जिससे दर्शकों और फैंस के बीच शो को लेकर उत्साह बढ़ गया है।