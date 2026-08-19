टीवी का सबसे फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ जल्द शुरू होने वाला है और अब इस शो से जुड़े अपडेट्स भी सामने आने शुरू हो गए हैं। हालांकि, फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सलमान खान होस्टेड इस शो के नए सीजन में कौन-कौन बतौर कंटेस्टेंट्स बनकर आने वाला है। बता दें कि फिलहाल कई संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन-कौन इस लिस्ट का हिस्सा है।

रजत बेदी बनेंगे सलमान के शो का हिस्सा

स्क्रीन की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता रजत बेदी का शो के लिए कन्फर्मेशन हो गया है और नीति टेलर के साथ भी बातचीत आखिरी दौर में है। इसके अलावा गीता बसरा, माही विज, सुनील पाल, शोविक चक्रवर्ती और जन्नत जुबैर ‘बिग बॉस 20’ के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन हमारे सूत्रों से पता चला है कि गीता बसरा और शोविक चक्रवर्ती को इस सीजन के लिए फाइनल कर लिया गया है।

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वहीं, रजत शो के लिए फाइनल हो गए हैं, लेकिन अभी उनके साथ फीस को लेकर बातचीत चल रही है। इस साल ‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने वाले एक और संभावित नाम में एक्ट्रेस नीति टेलर शामिल हैं। बता दें कि नीति को आखिरी बार ‘एलायंस’ में देखा गया था। हालांकि, इससे पहले स्क्रीन से बात करते हुए निति ने बोला था कि वह फिलहाल किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं, अब सामने आया है कि उन्हें अच्छी खासी फीस ऑफर की गई है। फिलहाल उनकी एंट्री कन्फर्म नहीं हुई है।

इन कंटेस्टेंट्स के साथ चल रही है बातचीत

इस सीजन के लिए जिन दूसरे कंटेस्टेंट्स से बातचीत चल रही है, उनमें माही विज, प्रणाली राठौड़, आशय मिश्रा, रुरु ठाकुर, जिया मानेक, वरुण जैन, युक्ति कपूर, करण पटेल, सुनील पाल, कीर्ति मेहरा, शुभांगी अत्रे, शिंडी दोषी, रिद्धि डोगरा, संती शर्मा, सनाया ईरानी और मोहित सहगल शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंजलि अरोड़ा, एलनाज नोरौजी और कुशाल तंवर भी इस सीजन के लिए फाइनल हो चुके हैं।

इस सीजन में होंगे दो घर

इस सीजन में दो घर होंगे। स्क्रीन ने पहले बताया था कि जब कोई कंटेस्टेंट शो से बाहर होगा, तो वह दूसरे घर में जाएगा। वहां से दोबारा गेम में आने के लिए उसे एक कीमत चुकानी होगी और दूसरी पारी का मौका हासिल करना होगा। पिछले हफ्ते होस्ट सलमान खान ने भी शो के नए प्रोमो में इस खबर की पुष्टि की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस साल ‘बिग बॉस’ के कई वर्जन एक-एक हफ्ते के अंतर पर रिलीज किए जाएंगे।

‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर 6 सितंबर को होगा। पिछले साल की तरह इस बार भी शो जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10:30 बजे से सोमवार से रविवार तक प्रसारित होगा।

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