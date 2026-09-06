Bigg Boss 20 Contestants 2026: सलमान खान होस्टेड शो ‘बिग बॉस 20’ का ग्रैंड प्रीमियर बस कुछ ही घंटों में होने वाला है। नए सीजन और इसके कंटेस्टेंट्स को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बताया जा रहा है कि इस सीजन में 17 कंटेस्टेंट्स शामिल हो सकते हैं, जिनमें ‘फैंस का फैसला’ के जरिए चुने गए रिया अहीर या लव गिल में से कोई एक शामिल होगा।

इस सीजन को और भी रोमांचक बनाने वाली बात यह है कि इस साल कंटेस्टेंट्स को एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन मिलेगी। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, हर कंटेस्टेंट को ‘वरदान’ या ‘जीवनदान’ जीतने का बराबर मौका मिलेगा। घर में मौजूद ‘2X रूम’ यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि शो में किन कंटेस्टेंट्स को एक्स्ट्रा लाइफलाइन मिलेगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं उन कंटेस्टेंट्स के बारे में जो इस बार शो का हिस्सा बन सकते हैं।

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कनिका मान

अभिनेत्री कनिका मान 2016 से टेलीविजन और ओटीटी पर काम कर रही हैं। जहां उन्होंने ‘बढ़ो बहू’ से अपनी शुरुआत की और ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ से फेम हासिल किया। 2022 में कनिका ‘खतरों के खिलाड़ी 12’ में दिखाई दीं। ओटीटी की बात करें, तो उन्होंने रूहानियत शो से अपना ओटीटी डेब्यू किया। वह आखिरी बार इसी साल ‘नागिन 7’ में नजर आई थीं।

आम्रपाली दुबे

भोजपुरी की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक आम्रपाली दुबे हिंदी टेलीविजन का भी एक जाना-माना नाम रही हैं। उन्हें आखिरी बार रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में देखा गया था, जो कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। आम्रपाली उस शो से सीधे अब ‘बिग बॉस 20’ में पहुंच रही हैं।

अरिशफा खान

ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर आरिशफा खान, सलमान के शो ‘बिग बॉस 20’ की कंटेस्टेंट हो सकती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 29.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

माही विज

एक्ट्रेस माही विज ने हाल ही में टीवी पर ‘सेहर होने को है’ से वापसी की है। कई सालों तक शो को ठुकराने के बाद अब माही ने अपने अगले प्रोजेक्ट के तौर पर ‘बिग बॉस’ करने का फैसला किया। वहीं, माही अपने एक्स पति जय भानुशाली से तलाक की वजह से भी चर्चा में रही थीं।

आसिफ खान

एक्टर आसिफ खान ‘पाताल लोक’, ‘पंचायत’ और ‘जामताड़ा’ जैसे वेब शो में अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ‘भूतनी’ और ‘ककुडा’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है। आसिफ एक कास्टिंग डायरेक्टर और थिएटर एक्टर भी हैं।

गुल्लू उर्फ कुशल तंवर

‘रोडीज’, ‘स्प्लिट्सविला 20’ और ‘मां है ना’ के विनर और रियलिटी शो स्टार कुशल तंवर, जिन्हें ‘गुल्लू’ के नाम से भी जाना जाता है, उनके सलमान खान के शो में शामिल होने की पूरी संभावना है।

ईशा रिखी

पंजाबी एक्ट्रेस और बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी के ‘बिग बॉस 20’ में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने की संभावना है। कुछ दिन पहले ही ईशा ने बादशाह से अपने तलाक की घोषणा की थी। बता दें कि दोनों की शादी पांच महीने चली थी। ‘बिग बॉस’ के जरिए ईशा चाहती हैं कि लोग उन्हें एक इंसान के तौर पर जानें।

लव गिल

पंजाबी एक्ट्रेस लवप्रीत कौर गिल ‘फैंस का फैसला’ के जरिए बिग बॉस सीजन 20 के घर में जगह बनाएंगी।

रिया अहीर

लव गिल के साथ ‘फैंस का फैसला’ में रिया अहीर होंगी। इन दोनों में से किसी एक को ही शो में जाने का मौका मिलेगा। बता दें कि रिया एक्ट्रेस और मॉडल हैं। वह तब चर्चा में आईं जब सीजेपी के नेतृत्व में नीट छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन को रोकने वाली उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई।

उदिति सिंह

एक्ट्रेस और मॉडल उदिति सिंह के सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने की संभावना है। वह एक्टर करण वाही की एक्स-गर्लफ्रेंड हैं।

यंग डीएसए

यंग डीएसए पुणे के एक हिप-हॉप आर्टिस्ट हैं। 2024 में उनका एक गाना वायरल होने के बाद उन्हें शोहरत मिली।

मैरी कॉम

कहा जा रहा है कि मशहूर रेसलर और पॉलिटिशियन एमसी मैरी कॉम ‘बिग बॉस 20’ का हिस्सा बनेंगी। कई उपलब्धियां हासिल कर चुकीं मैरी इस शो में एक खास तरह का अनुशासन लाने की योजना बना रही हैं।

अमन गांधी

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ फेम अमन गांधी ‘बिग बॉस 20’ के साथ कैप्टिव रियलिटी स्पेस का पता लगा सकते हैं।

रोहेद खान

कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रियाई एक्टर और मॉडल रोहेद खान ‘बिग बॉस 20’ में शामिल हो रहे हैं। वे ‘बड़े मियां छोटे मियां’, ‘सरजमीन’, ‘तेजस’ वगैरह में अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं।

रीति तिवारी

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी ‘बिग बॉस 20’ में शामिल हो सकती हैं। वह एक म्यूजिशियन हैं। इनके अलावा स्काउटऑप उर्फ ​​तन्मय सिंह और काजी तौकीर का नाम भी लिस्ट में शामिल हैं।

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