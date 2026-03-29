फिटनेस ट्रेनर, पावर लिफ्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल शादी के बंधन में बंध गए हैं। 29 मार्च, 2026 को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर सभी को हैरान कर दिया। हालांकि, उनकी दुल्हनिया कौन है, उनका नाम क्या है इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ खास पता नहीं चल सका।

रजत ने जो सोशल मीडिया पर शादी की चार तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें उनकी दुल्हनिया लाल जोड़े में बेहद प्यारी लग रही हैं। इसके साथ ही ‘बिग बॉस’ फेम ने कैप्शन में लिखा, “जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत।” अब उनके पोस्ट पर सेलेब्स और फैंस कमेंट करते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं।

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हसीन वादियां और नदी किनारे रजत ने की शादी

रजत दलाल और उनकी पत्नी पहली तस्वीर में जयमाला होने के बाद एक-दूसरे का हाथ थामे पोज देते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दूसरी फोटो में कपल एक-दूसरे की तरफ देखते हुए रोमांटिक फोटोशूट करवा रहा है। तीसरी तस्वीर में न्यूली वेड सेलिब्रेशन करता दिखाई दे रहा है। वहीं, चौथी तस्वीर में हवा में रंग उड़ते और वेन्यू की खूबसूरती साफ नजर आती है। बता दें कि रजत ने अपनी शादी के लिए हसीन वादियां और नदी का किनारा चुना है।

सेलेब्स और फैंस ने दी बधाई

अब रजत के पोस्ट पर कई लोगों ने उनको बधाई दी है। मुनव्वर फारूकी ने लिखा, “कार की स्पीड कंट्रोल करने वाली आ गई। बहुत मुबारक मेरे भाई और भाभी को।” ‘द 50’ में रजत के साथ नजर आ चुके मिस्टर फैजु ने लिखा, “बहुत बहुत मुबारक मेरा भाई।” इनके अलावा उर्वशी ढोलकिया, कशिष कपूर और अरबाज पटेल समेत कई लोगों ने कपल को बधाई देते हुए पोस्ट किया है।

कौन हैं रजत दलाल की पत्नी?

शादी की तस्वीरें सामने आते ही रजत के फैंस अब उनकी दुल्हन के बारे में जानने के लिए गूगल कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक रजत ने अपनी पत्नी की पहचान जाहिर नहीं की है। हालांकि, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में, रजत ने हिंट दिया था कि वह एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही उनकी गर्लफ्रेंड पत्नी बन सकती है। हालांकि, बाद में उन्होंने यह कहा था कि वह मजाक कर रहे थे।

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