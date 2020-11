View this post on Instagram

@ashukla09 aur @rubinadilaik ki pyaari jodi ke saath, #BB14 ke ghar mein hoga Karwa Chauth ka celebration phir ek baar! Watch #BiggBoss tonight at 10:30 PM. Catch it before TV on @vootselect. #BiggBoss14 @beingsalmankhan @plaympl @daburdantrakshak @tresemmeindia @lotus_herbals