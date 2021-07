सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो Bigg Boss 14 के फाइनलिस्ट रहे अली गोनी ने ट्विटर छोड़ दिया है। रविवार को उन्होंने एक ट्वीट कर बताया कि उनकी बहन को गालियां दी गईं हैं और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, जिसे वो बर्दास्त नहीं कर सकते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन ने भी ट्रोल्स को खरी-खोटी सुनाई है।

अली जैस्मिन भसीन, अपनी बहन इल्हाम गोनी और उनके पति के साथ जैस्मिन के बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर गोवा में थे। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को लेकर ट्विटर पर काफी बुरा लिखा गया है। रविवार को ट्विटर से ब्रेक लेने का ऐलान करते हुए अली ने ट्वीट किया कि वो ट्रोल्स को इग्नोर करते हैं लेकिन बात उनके परिवार की है।

उन्होंने लिखा, ‘मैंने देखा कि कुछ अकाउंट्स मेरी बहन को गालियां दे रहे हैं और नेगेटिव बातें कह रहे हैं। मैं इन सब बातों को इग्नोर करता हूं, लेकिन ये ऐसी बात है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। हिम्मत कैसे हुई, मेरे परिवार को घसीटने की? ? मैं फिलहाल इतने गुस्से में हूं कि मैं अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकता हूं।’

Saw some accounts abusing my sister and saying negative things.. I use to ignore things.. but this is something I can’t ignore. Bloody don’t u dare drag my family here… I m so angry right now I might delete my account.. hell with this

उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, ‘मैं कुछ समय के लिए ट्विटर से दूर हो रहा हूं। मेरे लोगों के लिए ढेर सारा प्यार। खुश रहें।’

वहीं जैस्मिन भसीन ने ट्रोल्स पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘जिनके पास जो होता है, वो आपको वही देते हैं, अगर कोई मुझे गाली देता है या ट्रोल करता है, ये दिखाता है कि उस आदमी ने अपने अंदर कितनी नेगेटिविटी जमा कर रखी है। और अगर हम भी उन्हें उसी नफरत के साथ जवाब देने लग जाएं तो वो नफरती लोग जहर फैलाने में सफल हो जाते हैं। इसलिए खुश रहो और खुश रहने दो और नेगेटिविटी को इग्नोर करो।’

People gv what they have, if someone abuses or trolls me , it shows the negativity that they store inside them. And if we too respond to them with same hatred then such toxic people succeed in spreading toxicity. So chill guys and let’s all be happy and simply ignore negativity

— Jasmin bhasin (@jasminbhasin) July 11, 2021