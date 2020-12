Bigg Boss 14 के कल का एपिसोड बेहद ही इमोशनल एपिसोड था। इम्युनिटी स्टोन जीतने के लिए हर कंटेस्टेंट को अपनी सबसे बड़ी और सबसे बुरी सीक्रेट शेयर करना था और घरवालों को जज करना था कि किसके सच ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। इस एपिसोड के आने के बाद कई लोग यह कह रहे हैं कि किसी के पास यह अधिकार नहीं कि वो दूसरों को उनके बुरे और दर्द भरे सीक्रेट्स के आधार पर जज करे। बिग बॉस 8 की कंटेस्टेंट और मॉडल डियांड्रा सॉरेस ने भी इस टास्क के लिए मेकर्स को जमकर लताड़ लगाई है। उनका कहना है कि यह टास्क बेहद ही असंवेदनशील था।

उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इस टास्क की आलोचना की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ‘भयावह टास्क। मुझे माफ़ कर दो, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लोगों को इस तरह से अपने ट्रॉमा को तुलना करने के लिए कहा गया, यह बहुत ही असंवेदनशील था। यह किसी को आगे भी सुनने और जजमेंट देने के लिए ट्रिगर कर सकता है। और अंदर से उन्हें और ज़्यादा परेशान कर सकता है। लोगों के ट्रॉमा से मत खेलो बिग बॉस।’

एक और ट्वीट में डियांड्रा ने लिखा, ‘हर किसी को कभी कोई न कोई दर्द मिला होता है ज़िंदगी में या वो दर्द से गुजर रहा होता है। इसके लिए कोई तुलना, लड़ाई और बहस कैसे कर सकता है? कैसे? सभी घर वालों के लिए बहुत बुरा लग रहा है।’

Terrible task. I’m sorry. Not at all happening.

Very insensitive to make people compare their traumas like this.

This can trigger someone further hearing comparision & judgments etc. And internally mess them more.

Don’t play with people’s TRAUMA. @BiggBoss

— Diandra Soares (@diandrasoares13) November 30, 2020