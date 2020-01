Bigg Boss 13 Weekend Ka Vaar, January 5 LIVE Updates: बिग बॉस में आज सलमान खान वीकेंड का वार स्पेशल शो लेकर हाजिर होने वाले हैं। आज के एपिसोड के दौरान बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पंगा’ को प्रमोट करते हुए नजर आएंगी। शो में सलमान और कंगना खूब मस्ती करेंगे। कलर्स ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर आज के शो का प्रोमो वीडियो रिलीज किया है। वीडियो में कंगना सलमान से कहती हुई नजर आ रही हैं कि घर के अंदर लोग हमेशा चिल्लाकर बात क्यों करते हैं।

कंगना ने सवाल खत्म ही किया था कि सलमान खान कंगना से चिल्लाकर बात करने लगते हैं। सलमान के इस अंदाज को देखकर शुरूआत में तो कंगना थोड़ा सहम जाती हैं लेकिन बाद में कंगना सलमान का मजाक समझ जाती हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चिल्लाकर फिल्म का डायलॉग बोलते हुए दिखते हैं। इसके बाद दोनो जमकर हंसते हैं।

Jab @KanganaTeam aayi @BeingSalmanKhan se milne, toh entertainment ka double dose toh hona hi tha!

Dekhiye yeh entertaining episode aaj raat 9 baje only on #WeekendKaVaar!

Anytime on @justvoot @Vivo_India @AmlaDaburIndia @bharatpeindia #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/hQBYDOMU73

— COLORS (@ColorsTV) January 5, 2020