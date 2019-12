Bigg Boss 13: शो बिग बॉस में आए दिन कोई न कोई बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। आए दिन घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला की किसी न किसी से लड़ाई होती दिखती है। गुरुवार के एपिसोड में एक बार फिर से टास्क के दौरान सिद्धार्थ अपने गुस्से पर काबू न पा सके और आसिम को बुरी तरह से धक्का मार गए। इधर, घर से बाहर लगातार फैंस सवाल कर रहे हैं कि बिग बॉस के घर में ये हो क्या रहा है?

अब तक के कई सारे सीजन गवाह हैं कि घर में जब कभी भी धक्का मुक्की जैसे हालात हुए हों तो कंटेस्टेंट के ऊपर कड़ी कार्यवाई करते हुए उसे घर से बेघर किया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ शुक्ला जी को इतनी आजादी क्यों दी जा रही है? 5 दिसंबर के एपिसोड में ट्रेन वाले टास्क में जब आसिम ने अरहान का बैग पकड़ा तो सिद्धार्थ ने भी उसी बैग को पकड़ लिया जिसे आसिम ने पकड़ा हुआ था। इस बीच उनके बीच में खींचतान शुरू हो गई।

इस पर गुस्से में सिद्धार्थ ने आसिम को इतनी जोर से वह भी 2 बार धक्का मारा कि वह काफी दूरी पर गिरे। तभी आसिम ने विरोध जताया। बिग बॉस से आसिम ने कहा कि तीसरी बार उन्हें धक्का मारा गया है। हालांकि इसके बाद बिग बॉस से सजा के तौर पर सिद्धार्थ को 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट कर दिया है। फिर भी ट्विटर पर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि बिग बॉसके घर में अभी तक सिद्धार्थ ऐसे कैसे रह रहे हैं?

