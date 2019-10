View this post on Instagram

Task ke garmi mein gharwalon ne uchhaala @ShehnaazGill par keechad! Dekhiye aaj raat 10:30 baje. Anytime on @voot. @Vivo_India @BeingSalmanKhan @daburamlaindia @bharat.pe #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan