Bigg Boss 13: बिग बॉस सीजन 13 में इन दिनों काफी कुछ अजब-गजब देखने को मिल रहा है। कल यानी ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान कोइना मित्रा और शहनाज गिल के बीच जा फंसे। हालांकि उन्होंने सीधे-सीधे शहनाज का साथ दिया और कोइना को सबके सामने गलत ठहरा दिया। ऐसे में सलमान खान सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। सलमान खान को BB13 के फैंस बायस्ट कह रहे हैं। कई लोग तो सलमान को लेकर कह रहे हैं कि वह शहनाज की कुछ ज्यादा ही सुनते हैं।

सलमान खान कल यानी 13 अक्टूबर की रात जब बिग बॉस के मंच पर आए तो एक एक कर घरवालों की खबर ले रहे थे। इस बीच कई लोग घर में हुए हफ्ते भर के किस्से सलमान से शेयर कर रहे थे। तभी कोइना मित्रा और शहनाज की फिर ठनकने लगी। दरअसल, सलमान ने एक गेम टास्क कंटेस्टेंट के बीच खिलाया। इसमें सभी कंटेस्टेंट्स के सिरों पर कई सारे बलून लगाए गए। सभी कंटेस्टेंट्स को कहा गया कि जिसके दिल में जिसके लिए जो है वो कह कर उसका एक बलून सुई से फोड़ दे।

ऐसे में कोइना और शहनाज के बीच गहमागहमी नजर आई। शहनाज मुंहफट है कुछ लोगों को ये पसंद आता है तो कुछ को नहीं। सलमान खान शहनाज के अंदाज को बिग बॉस में पसंद कर रहे हैं साथ ही सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये कल के शो में देखने को मिला। जब कोइना ने शहनाज के बिहेव को लेकर कुछ कहा तो सलमान खान कोइना को टोकते और काफी कुछ सुनाते दिखाई दिए।

इस पर कोइना ने चुप रहना ही ठीक समझा अपनी बात कहने के बाद कोइना चुप हो गईं। वहीं शहनाज ने फिर से कोइना का बलून फोड़ा और कहना शुरू कर दिया कि ‘मुझे जैसी बातें पसंद होंगी मैं वैसे ही बातें करूंगी।’ इस पर सलमान खान ने कोइना को लाइटली लेते हुए शहनाज की हां में हां भरी। इसके अलावा कल के एपिसोड में कोइना को ही घर से बेघर किया गया।

अब सोशल मीडिया पर सलमान खान को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कोइना के साथ अच्छा नहीं किया। ट्विटर पर फैंस सलमान खान के लिए क्या कह रहे हैं जानिए:-

In a way #SalmanKhan actually said #ShehnazGill aapko #SiddhartShukla bahar nahi behjna chahte aur MAIN bhi.. it’s enough for us to know that women like #DiljeetKaur and #KoenaMitra will never be kept on the show..No matter we vote or not #Bigboss13 #WeekendKaVaarWithSalmanKhan

It's irritating to see #ShehnazGill even for 30 sec. Don't know Who is liking her and from whom planet they came. Fakenss Double over Acting Salman Ye Salman wo Salman mujhe ye nahi aata Salman mujhe wo nahi aata. #WeekendKaVaarWithSalmanKhan #BB13

#ShehnazGill like really she is doing it she doesn’t know.

OMG!!! @BeingSalmanKhan u r supporting this crap. Like means u r also putting this on sake. Means much money u takes fr this is just for selling ur image.

Much again love for #KoenaMitra .

— Kapilkumar Shinde (@KapilkumarShin1) October 13, 2019