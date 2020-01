Bigg Boss 13: बिग बॉस में अभी तक जो हो रहा है उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के काफी रिएक्शन आ रहे हैं। शो के फैंस से लेकर इसके पूर्व कंटेस्टेंट और बॉलीवुड सितारों तक इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच हुए झगड़े को लेकर प्रियंका चोपड़ा की कजिन व बॉलीवुड एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने मेकर्स सहित सलमान खान पर कई आरोप लगा डाले हैं। मीरा ने इसको लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। और शो को फिक्स्ड बताते हुए इसे ना देखने की बात कही है।

वीकेंड के वार में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच हुए झगड़े को लेकर सलमान खान ने आसिम को काफी फटकार लगाई जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। वहीं मीरा ने बिग बॉस पर पक्षपात होने का आरोप लगाते हुए लिखा- मैंने बिग बॉस देखना बंद कर दिया है क्योंकि इसके मेकर्स पक्षपात दिखाते हुए सिद्धार्थ शुक्ला को हीरो बना दिया है। जबकि वह साफ तौर पर खलनायक है। हम किस बिंदु पर इसे देंखे जबकि यह फिक्स्ड है। वे सिद्धार्थ शुक्ला को विनर घोषित कर सकते हैं लेकिन आसिम और रश्मि देसाई ही शो के असली विजेता हैं।

इसके साथ ही मीरा ने सना आसिम और रश्मि के फैंस से शो को बायकॉट करने की अपील की है। उन्होंने लिखा इसके बायकॉट करो ताकि इसकी टीआरपी नीचे आ जाए। मेकर्स को ये पता चले कि रियल फैन्स की वैल्यू क्या होती है। मीरा ने वहीं सारे घरवालों को एक खास नाम भी दिया है। मीरा ने आसिम को हॉट और स्वीट, माहिरा को इरिटेटिंग, पारस को शेमलेस, शेफाली को इविल, सिद्धार्थ शुक्ला को एंग्री के साथ इगोइस्टिक तक कहा है। वहीं आरती को लायल तो रश्मि को फेयर और विशाल सना को क्रमशः गुड सोल और एंटरटेनर बताया है।

I stopped watching #bigboss bcoz of biasedness of the makers to make #SiddhartShukla the hero, when hes clearly the villain. Whats the point of watching when we know its fixed! They can make siddharth win but #Asim and #RashamiDasai are the real winners of the show.

— meera chopra (@MeerraChopra) January 25, 2020