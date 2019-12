Bigg Boss 13: उधर बिग बॉस के घर में पारस छाबड़ा अपनी को-कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा संग इश्क फरमा रहे हैं तो बाहर उनकी गर्लफ्रेंड अकांक्षा पुरी गुस्सा जाहिर कर रही हैं। पारस संग माहिरा की नजदीकियां देख अकांक्षा पुरी गुस्से से बौखलाई हुई हैं और सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रही हैं। अकांक्षा ने फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पारस को लेकर बेहद गुस्से में दिख रही हैं। वीडियो में अकांक्षा ने पारस के गंदे जूते और कुछ कपड़े दिखा रही हैं। बता दें ये वही गंदे जूते और कपड़े हैं जिन्हें पारस ने अपनी गर्लफ्रेंड के पास धुलने के लिए भेजे हैं। वीडियो में रह कह रही हैं पारस ने मुझे एक मैसेज के साथ यग सब भेजा है और कहा है कि प्लीज बेबी मेरे फेवरेट जूते धुलवाकर मुझे वापस कर देना। पारस के लिए अकांक्षा कह रही हैं कि मैं कुछ भी नहीं भेजने वाली तुमको जैसे एडजेस्ट करना है करो।

वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वारयल हो रहा है, जिसमें अकांक्षा बेहद गुस्से में दिख रही हैं। लोग इस वीडियो को ट्वीटर पर भी शेयर कर रहे हैं। अकांक्षा पारस को लेकर अक्सर अपने ट्वीटर पोस्ट शेयर करती रहती हैं। अकांक्षा इन दिनों बेहद गुस्से में हैं और माहिरा संग उनके रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं और बाहर आने का इंतजार कर रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकांक्षा का कहना है कि ”शो में 3 माह के लिए पारस खेल रहे हैं या फिर मेरे साथ 3 साल से खेल रहे थे..अब लगता है मैंने उन्हें जो आइडिया दिया वो मुझ पर ही भारी पड़ गया है लेकिन मैं भी पारस के बिग बॉस से आने का इंतजार कर रही हैं ताकि हमारी बातचीत हो। फिलहाल मैं कोई डिजीसन नहीं ले सकती।”

Buuuuuuuurrrrrrnnnnn Paras chhabra’s girlfriend instagram story about paras. I love paras but i love her more after this ♥️#ParasChabra #akankshapuri #BiggBoss13 #ShehnaazGill #MahiraSharma #SiddharthShukla #BiggBoss #ShefaliZariwala #paraswinninghearts pic.twitter.com/KtbkSHE1bz

— Tarun Soni (@TarunSo11585968) December 18, 2019