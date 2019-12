Bigg Boss 13: बिग बॉस के घर में सलमान खान के सामने मल्लिका शहरावत मेहमान बनकर आई हैं। मल्लिका ऐसे में सलमान खान से फ्लर्ट करने का सुनहरा मौका पाती हैं और जी भरकर फ्लर्ट करती नजर आती हैं। सलमान खान ने भी मल्लिका की तारीफों में ढेर सारे शब्द कहे जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मल्लिका काफी हॉट हैं। बिग बॉस के ऑफीशियल अकाउंट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें मल्लिका की सलमान के सामने धमाकेदार एंट्री होती है।

सलमान खान मल्लिका शहरावत को स्टेज पर बुलाते हैं। मल्लिका ‘नाम जलेबी बाई’ गाने पर डांस करते हुए सलमान के सामने आती हैं। इसके बाद मल्लिका सलमान खान के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती हैं। मल्लिका कहती हैं कि वह उनकी तारीफ तो करें। ऐसे में सलमान कहते हैं- ‘सब जानते हैं, गॉर्जियस, स्टनिंग ब्यूटीफुल, हॉट, फन लविंग’ ये सब सुन कर मल्लिका कहती हैं बस बोलते रहें।

इसके बाद मल्लिका सलमा को बताती हैं कि उन्होंने घरवालों के साथ घर के अंदर एक टास्क किया था। अब मल्लिका कहती हैं कि ‘एक टास्क मैं अब आपके साथ खेलूंगी।’ मल्लिका कहती हैं कि ‘इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसमें आपको बताना है कि आपने वो किया है या नहीं किया है।’ इस बीच सलमान खान मल्लिका के लिए कहते हैं कि ‘आप इतनी हॉट हैं तो हॉट लग रहा है।’ इसकेबाद सलमानखुद पर पंखा झलने लगते हैं। वहीं मल्लिका के चेहरे पर खुशी आ जाती है। मल्लिका सलमान से पूछती हैं कि सलमान बताइएना कितनी हॉट हूं मैं। इसके बाद सलमान शर्मा जाते हैं।

मल्लिका का सलमान से रोमांस यहीं खत्म नहीं होता। मल्लिका आगे कहती हैं कि ‘आप मेरी आंखों में आंखे डालें और वो तीन शब्द कहें।’ मल्लिका सलमान का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं तभी सलमान तीन शब्द कहते हैं – ‘हाथ छोड़िए ना।’ मल्लिका झट्ट से सलमान का हाथ झटकती दिखती हैं। सलमान मल्लिका से पूछते हैं कि है ना रोमांटिक शब्द! मल्लिका सलमान से कहती हैं कि आप इसमें फेल हो गए। तब सलमान कहते हैं कि ‘कभी कभी फेल होने में मजा आता है।’ देखें वीडियो:-

— Bigg Boss (@BiggBoss) December 22, 2019