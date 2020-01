View this post on Instagram

@asimriaz77.official ne toh bol di apni dil ki baat, kya @iamhimanshikhurana dengi ismein unka saath? #AsiManshi Dekhiye inki poori love story kal raat 10.30 baje! Anytime on @voot @Vivo_India @daburamlaindia @BeingSalmanKhan #BB13 #BiggBoss13 #SalmanKhan