बिग बॉस 13 का ग्रैंड फिनाले हाल ही में समाप्त हुआ है, इस शो को छोटे पर्दे के बड़े सितारे एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता है। हालांकि बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले के पहले से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस शो को सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतने वाले हैं और ऐसा हुआ भी, जिसके बाद फैंस ने शो का विनर फिक्स्ड होने के आरोप लगाए थे। जिनको शो के मेकर्स और खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने बेबुनियाद बताया था। लेकिन इस मामले में अब नया और रोचक मोड़ आ गया है। दरअसल बिग बॉस 13 के कंट्रोल रूम की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कर्मचारियों को आपस में बात करते हुए सुना जा रहा है कि दोनों के वोट्स बराबर हैं, लेकिन फैसला सबको पता है क्या आने वाला है।

सीधे बिग बॉस के कंट्रोल रूम से आए इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर खबरें फैल गई हैं कि शो में सिद्धार्थ को सोची-समझी रणनीति के तहत ये शो जिताया गया है। इस पूरे मामले पर प्रियंका चोपड़ा की बहन और एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने वीडियो का लिंक अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए डिसगस्टिंग बताया है। इतना ही नहीं इससे पहले बिग बॉस की टीम की एक मेंबर ने शो के मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाते सिड को जबरदस्ती शो जिताने की बात कही थी। इस महिला कर्मचारी ने ट्विटर पर बड़ा सा पोस्ट शेयर कर के शो में कंटेस्टेंट से पक्षपात करने का आरोप लगाते हए नौकरा छोड़ दी थी।

I have decided to quit my job at @ColorsTV. I had a tremendous time working with the creative department but I can’t demean myself being part of a fixed show. The channel is keen on making Siddharth Shukla the Winner despite less votes. Sorry, I can’t be part of it. #BiggBoss

