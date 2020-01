Bigg Boss 13: शहनाज गिल के पिता पर भड़कीं हिमांशी खुराना, बोलीं- सोच समझ कर दिया करो इंटरव्यू

Bigg Boss 13: बिग बॉस के घर के अन्दर लड़ाई होना आम बात है लेकिन जब वो लड़ाई घर परिवार तक पहुंच जाए तो फिर मामला थोड़ा गम्भीर हो जाता है। दरअसल कुछ दिनों पहले पंजाब की कटरीना कैफ यानी शहनाज गिल के पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान हिमांशी खुराना पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हिमांशी ने मेरी बेटी को इतना परेशान कर दिया था कि वो उसकी वजह से सुसाइड कर सकती थी।

इस पूरे मामले पर आखिरकार हिमांशी खुराना ने चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट कर शहनाज के पिता संतोख सिंह सुख को जवाब दिया है। हिमांशी ने ट्वीट कर लिखा कि अगर आपकी बेटी ने मेरी वजह से सुसाइड की कोशिश की तो सॉरी, लेकिन आप अपनी बेटी को ये भी समझाएं कि खुद ही कंटोवर्सी करो फिर खुद ही डिस्टर्ब हो जाओ। आपकी बेटी शहनाज कनाडा के इंटरव्यू में बोली थी कि मुझे कंटोवर्सी की वजह से काम मिल रहा है। आप सोच समझकर इंटरव्यू दो।

Agar apki Beti ne meri viah se suicide attempt kia to sry but app apni Beti ko ye bhi smjyaiye ki khud hi controversy kro fir khud disturb bhi ho jao . jab ki apki Beti Canada k interview me boli thi ki mujhe controversy ki vjaa se kaam mil raha hai .app soch smj kr interview do

— Himanshi khurana (@realhimanshi) January 18, 2020