VIDEO: क्या सिद्धार्थ शुक्ला से सारी दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं आसिम रियाज़?

Bigg Boss 13, Sidharth Shukla, Asim Riaz: बिग बॉस के घर में दर्शकों को शुरुआत से ही सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की जबरदस्त जोड़ी देखने को मिल रही थी। बिग बॉस के घर के सभी कंटेस्टेंट्स के साथ दर्शक भी इस बात से हैरान रह गए थे जब सिड और आसिम के बीच लड़ाई हुई और दोनों की अटूट दोस्ती में दरार आ गई। हाल ही में एक यूजर द्वारा बिग बॉस से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एकबार फिर घर में सिड और आसिम एक हो सकते हैं।

वीडियो में आरती सिंह और शेफाली जरीवाला आसिम और सिद्धार्थ के बिखरे रिश्तों पर बात करते हुए नजर आ रही हैं। आरती, शेफाली से कह रही हैं कि उसने आसिम से कहा है कि वो एक बार फिर सिद्धार्थ से दोस्ती करे क्योंकि पारस और माहिरा उसकी दोस्ती का लाभ उठा रहे हैं।

आरती, शेफाली से कहती है कि आसिम ने उससे कहा है कि वो सही समय आने पर ऐसा करेगा। आरती, शेफाली से कहती हैं कि आसिम को पूरा विश्वास है कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो सिद्धार्थ दोबारा से उसका दोस्त बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दर्शकों को एक बार फिर सिड और आसिम को जोड़ी देखने को मिल सकती है।

So This is what #AfeemPiyaz‘ master plan is in #BiggBoss13

He also know that right now it’s only #SidharthShukla jis se usko Footage mil skti hai

So let’s not waste this opportunity

Slow claps for this SAANP#BB13 #BiggBoss @OrmaxMedia @ColorsTV#MissingYouSidShukla pic.twitter.com/QkptKq84Fw

