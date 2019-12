Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 सीजन में जहां एक ओर रश्मि देसाई के साथ अरहान खान प्यार का ड्रामा कर फ्लर्ट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी सिद्घार्थ और शहनाज के बीच दोस्ती वाली मस्ती और फन देखने को मिलता है। लेकिन इस घर में एक ऐसा कपल भी है जिसके दिलों में सच्चे प्यार की घंटियां बज रही हैं। मेकर्स ने दोनों का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें असीम एक बार फिर से हिमांशी से अपने प्यार का इजाहर कर रहे हैं। असीम, हिमांशी से कह रहे हैं, ”मेरी लाइफ में आने के लिए Thank You So MuCh, तुम्हारे आने के बाद मुझे रियल लव का पहली बार अहसास हुआ है, ऐसी फीलिंग्स मेरे में पहली बार आई है..और तेरी Vibe ऐसी हैं कि मन करता है मैं तेके आगे पीछे घूमता रहूं..I Miss You So Much..अगर मैं यहां से जाता हूं तो मैं हमेशा तुमको याद करूंगी और मुझे पता है कि यदि तुम घर से बेघर होती हो तो तुम भी मुझे भूल नहीं पाओगी..तुमको भी मुझसे प्यार हो गया..मुझे जो फीलिंग आई पहले कभी नहीं आई।”

असीम की बात सुन हिमांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं वह कहती हैं कि लोग तुमको मजनू बोलेंगे मेरे प्यार में आकर..फिर असीम कहते हैं कि प्यार करना डरना है क्या? फिर हिमांशी कहती हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी…I Love You और कहती हैं कि सब कुछ के लिए थैंक यू…तुम एक अच्छे और अमेजिंग पर्सन हो।” हिमांशी के मुंह ये बातें सुनकर असीम कहते हैं बस दिल हल्का हो गया मेरा और फिर दोनों एक दूसरे को टाइट हग देते हैं। ट्विटर पर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि वीकेंड के वार में हिमांशी बाहर जा सकती हैं।

Spotboy की खबर के मुताबिक कम वोट मिलने की वजह से हिमांशी को घर से बाहर किया जाएगा। बता दें कि कैंप्टेंसी के दौरान बिग बॉस द्वारा दिए नॉमिनेशन राइट के चलते सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई, शेफाली जरीवाला, हिमांशी खुराना, असिम रियाज और पारस छाबड़ा को नॉमिनेट किया गया था। ऐसे में अब चार कंटेस्टेंट के बीच की मुकाबला है। शहनाज तो नॉमिनेशन से बाहर हैं और उन्हें दर्शक भी काफी पसंद कर रहे हैं। हिमांशी के जाने से असीम का दिल टूटेगा और वह कमजोर पड़ते नजर आएंगे। दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से घर में ही कह दी है। कौन घर से बेदखल होगा इस बारे में आज या कल पता चलेगा।

