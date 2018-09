Bigg Boss 12: बिग बॉस के शो में इस बार एक ऐसी विचित्र जोड़ी भी आ रही है जो कि एक वक्त में गहरे दोस्त थे, लेकिन आज वह एक दूसरे के दुश्मन हैं। जी हां, दोस्ती की कई तरह की कहानियां आपने सुनी होंगी, पर ये कहानी कुछ अलग है। 27 साल की मितल जोशी कोलकात्ता से हैं वह बिग बॉस में अपनी पुरानी दोस्त रह चुकीं रौशनी के साथ जोड़ी बना कर आ रही हैं। आपको बता दें, इस वक्त दोनों एक दूसरे से नफरत करती हैं। लेकिन शो के लिए वह साथ आ रही हैं।

दूसरी दोस्त 36 साल की है, रौशनी जो कि अपना खुद का बिजनेस संभालती हैं। मितल कहती हैं – ‘मैं बिग बॉस में अपनी दुश्मन रौशनी के साथ आ रही हूं। 8-9 साल पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो मेरे और मैं उसके घर जाया करते थे नाइट स्टे किया करते थे। हमारा खाना-पीना,शॉपिंग साथ हुआ करता था।’ बिग बॉस की इस जोड़ी का वीडियो ट्विटर पर कलर्स के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो में दूसरी दोस्त रौशनी बताती हैं कि जोशी का बॉयफ्रेंड उन्हें लाइन मारा करता था। इस बारे में उन्होंने अपनी दोस्त को बताया था।

तभी मितल रौशनी की बात काटते हुए कहती हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह सिर्फ बातें बना रही है। मुझे दूसरों से सुनने में आई ये सारी बातें। इस वीडियो में भी इन दोनों की काफी नोक झोंक और लड़ाई हो जाती है। पहली दोस्त दूसरी दोस्त पर आरोप लगाते हुए कहती है कि रौशनी बिचिंग करना, झूठ बोलना और बॉयफ्रेंड चुराना यह काम करती है। उसे वही लड़का चाहिए जो मेरे पास है। वहीं रौशनी कहती हैं- बॉयफ्रेंड कोई समान नहीं है जो चुराया जा सके।

Do dushman ek saath, aisi hi hai ye #VichitraJodi of Mital Joshi and Roshmi Banik! Stay tuned agar dekhna chahte ho iss jodi ko in the #BiggBoss12 house! #BB12 pic.twitter.com/qU75PG2obY

— COLORS (@ColorsTV) September 15, 2018