BIGG BOSS 12: सलमान खान के शो ‘बिग बॉस’ सीजन 12 में अनूप-जसलीन इन दिनों खूब छाए हुए हैं। हाल ही में दोनों घर के अंदर एक रोमांटिक डेट पर गए थे। इससे पहले एक टास्क के दौरान दोनों के बीच ब्रेकअप और फिर बाद में पैचअप हो गया था। अब बारी है इस बार के ‘वीकेंड का वार’ की जिसमें होगा एक एलिमिनेशन। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें अनूप जलोटा को ‘कद्दू’ और जसलीन को ‘छुरी’ कहा जा रहा है। दरअसल, बिग बॉस के ट्विटर अकाउंट द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में दीपिक को दो बोर्डनेम दिए जाते हैं जिसमें से एक में लिखा है ‘कद्दू’ और दूसरे में लिखा है ‘छुरी’।

दीपक यह बोर्ड अनूप-जसलीन के गले में पहना देते हैं। दीपक इस दौरान अनूप को ‘कद्दू साहब’ कहते हैं। वहीं जसलीन को वह ‘छुरी’ कहते हैं। इस दौरान जसलीन रिएक्ट करती नजर आती हैं। दीपक कहते हैं’ये जो प्रोडक्ट है इससे इनकी कही खुद की बातें कट जाती हैं(जसलीन)। और ये हैं ‘कद्दू साहब’ बहुत प्यारे गोल मटोल लग रहे हैं।’ तभी सलमान कहते हैं- ‘और ये पहले ऐसे कद्दू हैं जिनको कटने का शौक है छुरी से।’

.@BeingSalmanKhan ne diya task #DeepakThakur ko, bechna hai unhe #JasleenMatharu aur @anupjalota as choori aur kaddu. Tune in tonight at 9 PM to watch #WeekendKaVaar. #BiggBoss12 #BB12. pic.twitter.com/5qGBN9Wpfw

— Bigg Boss (@BiggBoss) October 6, 2018