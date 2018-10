VIDEO: बिग बॉस के घर में हुआ कुछ ऐसा कि गिर पड़े श्रीसंत के आंसू

BIGG BOSS 12: ‘बिग बॉस’ के घर में ‘घरवालों’ के बीच आए दिन लड़ाइयों का सिलसिला चलता रहता है। हाल ही में श्रीसंत बिग बॉस के घर में रोते नजर आए। श्रीसंत के फैन्स उन्हें बिग बॉस के घर में रोता देख काफी मायूस हैं। बिग बॉस के घर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें श्रीसंत रोते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद श्रीसंत फैन्स का कहना है कि उन्हें श्रीसंत के लिए बुरा लग रहा है। उन्हें घर में टारगेट किया जा रहा है। फैन्स का कहना है कि श्री घर के अंदर एक-दम नेचुरल हैं। वह हंसते हैं, रोते हैं गुस्सा करते हैं।

श्रीसंत को सपोर्ट करते हुए एक यूजर लिखता है- घर के अंदर श्रीसंत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फनी हैं, रियल हैं, इमोशनल हऔर एंटरटेनिंग हैं। लेकिन फेक नहीं हैं बाकियों की तरह। दूसरा यूजर लिखता है- ‘मुझे वाकई श्रीसंत के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। उन्हें टारगेट किया जा रहा है। वह वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। श्री बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा मजबूत बनें रहें श्री।’ बता दें, अभी तक श्रीसंत घर के अंदर हर बात पर रिएक्शन देने को लेकर चर्चा में हैं। श्रीसंत को घर के अंदर सदस्यों पर जल्दी गुस्सा आ जाता है जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पाते। श्रीसंत शो में खुद कहते हैं कि उन्हें गेम दो दिन पहले समझ आया है। सलमान खान ने भी ‘वीकेंड का वार’ के दौरान उन्हें चिल रहने के लिए कहा था।

श्रीसंत अपने गुस्से के चलते दो बार बाथरूम में खुद को बंद कर चुके हैं। पहली बार घर के अंदर बाथरूम एरिया में कुछ सदस्यों से बात करने के बाद गुस्से में श्रीसंत बाथरूम में लॉक हुए। दूसरी बार श्री जेल के अंदर रहते हुए श्रीसंत ने खुद को वहां के बाथरूम में लॉक कर लिया था। इस दौरान जेल में उनके साथ नेहा पेंडसे और करणवीर वोहरा थे।

I seriously feel bad for #Sreesanth Now he is being Targeted! He is not like he looks! Shree is a good person.. Stay Strong Shree!! #BiggBoss12 #BB12

Only bcz of #Sreesanth now I’m watching this show.

He is the only person real, funny, emotional, entertainer, but not fake like others.

Way to go #SreesanthFTW

— P я α и j α ℓ (@PranJ_) October 6, 2018