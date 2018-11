‘बिग बॉस’ के घर में दिवाली मेले की धूम, आ रही हैं सपना चौधरी बिक रहीं ‘टिकटें’….

Bigg Boss 12: दिवाली आने वाली है, ऐसे में बिग बॉस के घर में भी दिवाली धमाके की धूम मची हुई है। ‘घर’ के अंदर दिवाली का मेला लगा हुआ है और इस मेले में ‘घरवालों’ के लिए सरप्राइज के तौर पर सपना चौधरी आ रही हैं। इस बीच बिग बॉस के घर में सपना चौधरी का धमाकेदार परफॉर्मेंस भी होगा। बिग बॉस के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कैप्शन दिया गया है, ‘सेलिब्रेशन तो अब शुरू हुआ है। दिवाली धमाका में अपने डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने आ रही हैं सपना चौधरी।’

आज यानी 1 नवंबर के एपिसोड में सपना चौधरी घरवालों के लिए रंगारंग कार्यक्रम लेकर घर के अंदर उपस्थित होने वाली हैं। इस दौरान सपना पीले घागरे में जैकलीन फर्नांडीस के गाने ‘जादू की झप्पी’ गाने पर अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी। बिग बॉस के घर में कोई भी काम आसानी से नहीं होता। हर काम को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ चैलेंज दिया जाता है। ऐसे में सपना चौधरी का परफॉर्मेंस देखने के लिए घरवालों से कहा जाता है कि ये डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए पहले उन्हें टिकटें खरीदनी होंगी।

ऐसे में ‘घरवालों’ के बीच अफरा-तफरी मच जाती है। करणवीर बिग बॉस का फरमान घरवालों को पढकर सुनाते हैं, ‘दिवाली मेला में अब होने जा रही है एक डांस परफॉर्मेंस। इसके लिए हर सदस्य को टिकट खरीदनी पड़ेगी।’

Celebration toh ab shuru hua hai! Diwali Dhamaka mein apne dance performance se sabhi ka dil jeetne aa rahi hain @ISapnachoudhary. Tune in to #BiggBoss12 tonight at 9 PM for all the dhamaal. #BB12 pic.twitter.com/Nb8FvrV9sq

