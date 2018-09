BIGG BOSS 12: सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा पर ली चुटकी, देखिए क्या बोले ‘सुल्तान’

बिग बॉस सीजन 12 की लॉन्चिंग गोवा में की गई है। इस दौरान सलमान खान ने शो में आने वाले कुछ कंटेस्टेंट्स के नामों का भी खुलासा किया। इसके अलावा सलमान ने शो से जुड़ी हुई कई बातें कीं जिनके बीच में प्रियंका चोपड़ा का जिक्र होने पर उन्होंने ‘देसी गर्ल’ पर चुटकी भी ली। दरअसल, सलमान से लॉन्चिंग के वक्त पूछा गया कि क्या सलमान के शो में प्रियंका चोपड़ा आएंगी।

ऐसे में सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा को लेकर कहा- नो, नो वह घर के अंदर एंटर नहीं होंगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि वह ‘भारत’ नहीं कर रहीं। लेकिन हां ‘भारती’ घर के अंदर जा रही हैं। इसी के साथ ही सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा के नाम पर चुटकी ली। इसी बात के साथ सलमान खान ने कन्फर्म भी करा दिया कि शो में भारती जा रही हैं। वहीं शो में भारती के रियल लाइफ पार्टनर हर्ष लिंबाचिया भी घर के अंदर जा रहे हैं। बता दें, इस सीजन का प्रीमियर एपिसोड कुछ ही दिन दूर है।

Salman Khan on #PriyankaChopra in Bigg Boss 12: “No, no she is NOT entering the house and you know why; she is not doing #Bharat but yes ‘Bharti’ is going in the house.” #BiggBoss12 #SalmanKhan @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/JqdNiAEGNa

— The Khabri (@TheKhbri) September 4, 2018