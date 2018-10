Bigg Boss 12: बिग बॉस के घर में ‘वीकेंड का वार’ आ चुका है। ऐसे में सलमान खान बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की हफ्ते भर की रिपोर्ट लेकर उनके सामने हाजिर होने वाले हैं। ऐसे में ‘घरवाले’ सलमान खान से अपनी क्लास लगवाने के लिए तैयार हैं। बिग बॉस का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें बहुत ही सीरियर माहौल दिखाया जाता है। सलमान खान इस दौरान घरवालों से पूछते हैं कि घरसदस्यों में से कौन सबसे बड़ा विलेन है।

दरअसल, बिग बॉस के घर के अंदर एक बड़ी सी कुर्सी लगाई गई होती है। सलमान के पूछने पर घरवालों को एक-एक नाम लेकर बताना पड़ता है कि घर का विलेन कौन और क्यों है? ऐसे में सभी एक-एक कर दीपक ठाकुर का नाम लेते हैं। सबकी राय सामने आने के बाद शो के होस्ट सलमान खान कहते हैं कि उनके लिए विलेन श्रीसंत हैं। ऐेसे सलमान कहते हैं, ‘मैं बैठाउंगा श्रीसंत को।’

इस बीच श्रीसंत से ढेरों सवाल किए जाते हैं। एक सवाल सलमान भी श्रीसंत से पूछते हैं कि आखिर उन्हें किस बात का घमंड है। तभी श्रीसंत कहते हैं, ‘ये ऐटीट्यूड है सर’। दीपक श्रीसंत के लिए कहते हैं कि श्रीसंत हमेशा अपना रुतबा दिखाते हैं। दीपक कहते हैं- ‘श्रीसंत अपना रुतबा और अपना पैसा हमेशा दिखाते हैं।’ सलमान खान द्वारा श्रीसंत से पूछे गए सवालों पर अन्य घरसदस्य काफी खुश नजर आते हैं और तालियां बजाते हैं।

