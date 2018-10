‘बिग बॉस’ के घर में होने वाली है बहुत बड़ी लड़ाई? टूट जाएंगी जोड़ियां!

बिग बॉस का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट दर्शकों के सामने आने वाला है। शो से एक प्रोमो सामने आया है जिसमें घर में मौजूद सारे सदस्य काफी हैरान नजर आ रहे हैं। कई घरवाले तो बोलते दिखाई दे रहे हैं अब नया ट्विस्ट आएगा। इसके अलावा सृष्टि रोड कहती नजर आती हैं कि ‘यह नहीं सोचा था’। सोमी भी शो के प्रोमो में कह रही हैं कि अब गेम ओपन होगा। तो वहीं सीक्रेट रूम में बैठे श्रीसंत भी अनूप जलोटा से कहते हैं- ‘बहुत बड़ी लड़ाई होगी सर’।

आखिर ये ट्विस्ट है क्या और किस तरह से शो में पेश किया जाएगा। इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। हालांकि शो में ज्यादातर घरवाले यह कहते नजर आ रहे हैं कि अब जोड़ियां भी टूटेंगी। ऐसे में सवाल है कि क्या ‘विचित्र जोड़ियों’ के इस सीजन में जोड़ियां ब्रेक होती नजर आएंगी। इससे पहले भी बिग बॉस के घर में घरवालों के सामने मिड इविक्शन ट्विस्ट पेश किया गया था। यह मिड इविक्शन घर सदस्यों के लिए काफी शॉकिंग था। ऐसे में श्रीसंत को घर से ‘बेघर’ होना पड़ा। हालांकि श्रीसंत शो से बाहर नहीं गए। बिग बॉस के आदेश पर उन्हें सीक्रेट रूम में रखा गया है। इस रूम में श्रीसंत के साथ अनूप जलोटा भी मौजूद हैं। घर में अब तक जहां श्रीसंत दीपिका का साथ पसंद करते थे। अब श्रीसंत शो में दीपिका के खिलाफ नजर आ रहे हैं।

Ek dhamakedaar #WeekendKaVaar, ek dhamakedaar twist! Kya hoga jab gharwale sunenge Bigg Breakup ki news? Tune in at 9 pm to catch all the drama. #BiggBoss12 #BB12@iamappyfizz @oppomobileindia @TheGarnierMan @letsdroom pic.twitter.com/SiAcRElxVI

— COLORS (@ColorsTV) October 13, 2018