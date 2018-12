Bigg Boss 12: बिग बॉस के घर में आए दिन कुछ न कुछ नया घटता रहता है। इस बीच करणवीर बोहरा बिग बॉस के घर में एक कॉन्ट्रोवर्सी के बीच फंस गए। शो में करणवीर घर की एक कंटेस्टेंट के अंडरगार्मेंट्स के साथ खेलते नजर आए। बिग बॉस शो के फैन्स को करणवीर का ये खेल पसंद नहीं आया। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैन्स ने करणवीर को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। शो के फैन्स करणवीर के इस एक्ट को चीप और शर्मनाक बता रहे हैं। ट्विटर के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी करणवीर के इस कारनामें को बिलकुल भी पसंद नहीं किया जा रहा है।

बिग बॉस के एक्स्ट्रा सीन में एक फुटेज में करणवीर सुरभि राणा और रोहित सुचांती से गुफ्तगू करते नजर आते हैं। करणवीर और सुरभि सृष्टि को याद करके पहले कैमरा को किस करते हैं। इसके बाद तीनों सिटिंग एरिया की तरफ चल पड़ते हैं। सिटिंग एरिया में ही कुछ अंडरगार्मेंट्स पड़े होते हैं जो कि सूखने के लिए रखे गए होते हैं। ऐसे में तीनों मिलकर हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। सुरभि एक अंडरगार्मेंट उठा कर करणवीर की तरफ फेंकती हैं। ऐसे में करणवीर उसे पकड़ते हैं और अपने सिर पर पहनने लगते हैं। वहीं करणवीर हंसते दिखाई देते हैं।

बिग बॉस सीजन 12 के फैन्स ट्विटर पर इस सीन को देख कर काफी नाराज हैं। तो वहीं कुछ यूजर्स करणवीर का खूब मजाक उड़ाते हुए उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। करण की एक फैन ने ट्विटर पर कहा कि उनकी इस हरकत को देख वह काफी निराश हुई हैं। अन्य यूजर ने कहा, ‘क्या एक आदमी को नेशनल टीवी पर इस तरह से बिहेव करना चाहिए? शर्म आती है बहुत निराशाजनक।’

Hi @bombaysunshine,

Is this how a man should behave on national tv?

So called chivalrous #KaranvirBohra played with #DipikaKakar‘s bra!@Shoaib_Ibrahim1 now you should write an open letter to KV’s wife.

So disappointed and ashamed!#bb12 #BiggBoss12 #BiggBuzz pic.twitter.com/CMEPIy90NJ

— Voice Noteswali Krutika (@certifiedKruti) November 28, 2018