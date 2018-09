Bigg Boss 12 Contestant List: बिग बॉस के घर के खिड़की-दरवाजे फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। इस शो का ये 12वां सीजन है। इस सीजन को भी सुपरस्टार ‘भाईजान’ सलमान खान ही होस्ट करने जा रहे हैं। 16 सितंबर से शुरू होने जा रहे रिएलिटी शो बिग बॉस को लेकर फैन्स के मन में काफी एक्साइटमेंट है। इसके चलते अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इस बार बिग-बॉस के घर में कौन कौन से सेलिब्रिटी चेहरे देखने को मिलेंगे।

ऐसे में बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में दो नाम सामने आ चुके हैं। इस शो में बॉलीवुड की एक्ट्रेस और मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकीं तनुश्री दत्ता कंटेस्टेंट के तौर पर दर्शकों के सामने आएंगी। इसके अलावा शो में इशिता दत्ता भी नजर आएंगी। इन दोनों सेलेब्स के शो में होने की कन्फर्मेशन दी गई है। आपको बता दें, इस बार शो में जोड़ीदारों के बीच में मुकाबला होना है। ऐसे में दत्ता सिस्टर्स बिग बॉस के घर में एंट्री मारने जा रही हैं।

#TanushreeDutta and #IshitaDutta are confirmed for #BiggBoss12, how excited are you to see them on the show? #BigBoss12 #BB12 pic.twitter.com/raVavuL9rG

— The Khabri (@TheKhbri) September 4, 2018