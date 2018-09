Bigg Boss 12: दीपक ठाकुर अपनी पार्टनर (फैन) के साथ बिग बॉस के घर में एंट्री मार चुके हैं। घर में दीपक ठाकुर अपने देसी अंदाज के चलते सबसे अलग और मस्त नजर आ रहे हैं। घर में घरवालों के साथ दीपक घुलमिल कर रहने की पूरी कौशिश करते दिख रहे हैं। वहीं उनकी पार्टनर उर्वशी उनका साथ दे रही हैं। बिग बॉस के ट्विटर अकाउंट से हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। इस क्लिप में दीपिक अपने अंदाज में बाकी घरवालों का एंटरटेनमेंट करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में दीपक के साथ करणवीर वोहरा, दीपिका कक्कड़, नेहा पेंडसे नजर आ रही हैं। इन घर सदस्यों के आगे दीपक खुद से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। उनकी इस कथा को सुनकर अन्य सदस्य खूब ठहाके लगाते हैं। इसके बाद दीपक अपना गीत भी सारे घर सदस्यों के आगे पेश करते हैं। इस दौरान दीपक बड़े ही भोले अंदाज में गाना गाते हैं और इस बीच वह कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। ऐसे में सभी घरवाले उनके गाने को सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं।

#DeepakThakur is entertaining everyone with his unique andaaz and surili awaaz! Tune in tonight at 9 PM for all the fun. #BB12 #BiggBoss12 pic.twitter.com/Qmgc254oNA

— COLORS (@ColorsTV) September 19, 2018