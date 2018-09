BIGG BOSS 12: मुश्किल में अनूप जलोटा! एक्ट्रेस ने लगाया सेक्शुअल हैरासमेंट का आरोप

View this post on Instagram

ROMANCE IS IN THE AIR, ALREADY ?? Jasleen Matharu feels that Roshmi Banik's friendship with Shivashish Mishra is slowly turning into romance. She teases Roshmi by talking about her chemistry with him. Watch this unseen clip, on Voot! Follow @biggboss12.fanpage Follow @biggboss12.fanpage #bb12 #bigboss12 #bb #salmankhan #colorstv #dipikakakar #srishtyrode #karanvirbohra #nehhapendse #sreesanth #AnupJalota #JasleenMatharu #KritiVerma #RoshmiBanik #RomilChaudhary #NirmalSingh #SourabhPatel #ShivashishMishra #SabaKhan #SomiKhan #DeepakThakur #UrvashiVani #HinaKhan #shilpashinde #manveergurjar #priyanksharma #vikasgupta #mumbai #divyaagarwal Follow @biggboss12.fanpage Follow @biggboss12.fanpage #bb12 #bigboss12 #bb #salmankhan #colorstv #dipikakakar #srishtyrode #karanvirbohra #nehhapendse #sreesanth #AnupJalota #JasleenMatharu #KritiVerma #RoshmiBanik #RomilChaudhary #NirmalSingh #SourabhPatel #ShivashishMishra #SabaKhan #SomiKhan #DeepakThakur #UrvashiVani #HinaKhan #shilpashinde #manveergurjar #priyanksharma #vikasgupta #mumbai #divyaagarwal