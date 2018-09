BIGG BOSS 12: भजन छोड़ अनूप जलोटा ने गाया- सनी लियोनी का गाना, देखें फिर क्या हुआ…

BIGG BOSS 12: बिग बॉस के घर में भजन सम्राट अनूप जलोटा भी सीजन 12 में कंटेस्टेंट के तौर पर घर में पहुंचे हैं। अनूप अकेले नहीं आए हैं, वह अपने साथ 28 साल की पार्टनर जसलीन को साथ लाए हैं। फिलहाल दोनों के बीच कुछ खास कैमेस्ट्री तो नहीं जमती दिख रही। लेकिन इस बीच अनूप जलोटा में एक खास बदलाव बिग बॉस शो के माध्यम से देखा जा रहा है। शो में पहले तो अनूप ने जसलीन के साथ अपने रिलेशनशिप को ओपन कर के बिग बॉस के दर्शकों को चौंका दिया था।

इसके बाद अब अनूप सनी लियोनी के गाने गाते-गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। जी हां, हमेशा अनूप जलोटा को अक्सर भक्तिमय गाने गाते और सुनाते देखा गया है। ऐसे में अब शो के अंदर अनूप के मुंह से सनी लियोनी के गाने सुने जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर बिग बॉस सीजन 12 का एक क्लिप सामने आया है, जिसमें कंटेस्टेंट्स आपस में मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में अनूप जलोटा सनी लियोनी का गाना बड़े ऊंचे सुर में गाते नजर आते हैं। क्लिप में अनूप का रूप भी कुछ बदला हुआ है।

What happens when #AnupJalota decides to sing a #SunnyLeone number! One more reason for you to tune in to #biggboss12 tonight at 9pm @ColorsTV pic.twitter.com/O0WELp0qsA

— Sonia Huria (@Soniahuria) September 20, 2018