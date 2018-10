BIGG BOSS के घर में ‘भजन सम्राट’ अनूप जलोटा और दीपक ठाकुर के बीच छिड़ेगा ‘संगीत संग्राम’!

BIGG BOSS 12: बिग बॉस के घर में आए दिन कुछ न कुछ नया होता ही रहता है। ऐसे में अब खबर है कि शो में आए संगीत क्षेत्र के दो कलाकार यानी की ‘संगीत सम्राट’ अनूप जलोटा और बिहार के दीपक ठाकुर हारमोनियम पर आमने सामने गाना गाते नजर आएंगे। द खबरी के ट्वीट के अनुसार, घर के अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम भेजा जाएगा। इस दौरान शो में अनूप जलोटा और दीपक ठाकुर दोनों घरवालों और दर्शकों को अपना संगीत सुनाएंगे। ट्वीट के मुताबिक यह तब होगा जब सलमान खान जलोटा को घर से बाहर जाने के लिए कहेंगे। इस दौरान करणवीर का दिल भर आएगा और वह भावुक नजर आएंगे.

बता दें, इससे पहले खबर आई थी कि बिग बॉस में इस हफ्ते कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। अनूप जलोटा को घर से बेघर किया जाएगा, लेकिन सिर्फ घरवालों की नजरों में। इसके बाद जलोटा जी को एक गुप्त कमरे में रखा जाएगा। यहां से वह घर के अंदर की सारी क्रियाकलाप को देख पाएंगे। वहीं अनूप जलोटा की पार्टनर जसलीन को बिग बॉस घर में रहने का आदेश देंगे। अब बिग बॉस के घर में क्या नया होने जा रहा है यह तो समय आने पर ही पता चलेगा।

इस शो में अनूप जलोटा और जसलीन अपने रिश्तों के लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। घर के अंदर एंटर होने पर अनूप जलोटा ने खुद अपने रिलेशन को सलमान खान के सामने जगजाहिर किया था। अनूप और जसलीन शो में आए तो गुरू और शिष्या के तौर पर थे लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि अनूप जलोटा और जसलीन मथारू रिलेशनशिप में हैं।

