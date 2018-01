विकास बने पोल, बिग बॉस विनर शिल्पा शिंदे ने पकड़कर किया डांस

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले बिग बॉस सीजन 11 का फिनाले हो चुका है। शो की विनर ट्रॉफी शिल्पा शिंदे के नाम हो चुकी है। बिग बॉस में विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे के बीच होने वाली नोंकझोक दर्शकों ने खासा पसंद किया। इस दौरान खबर है कि ये दोनों शो ‘एंटरटेनमेंट की रात’ में एक नए रुप में नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों इस शो में पोल डांस करते नजर आने वाले हैं। कलर्स टीवी ने अपने आफिशिल ट्विटर अकांउट पर इस शो का प्रोमो भी शेयर किया है। बिग बॉस शो में विकास और शिल्पा आपस में लड़ते भी नजर आए थे, हालांकि कुछ हफ्तों के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी।

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस सीजन 11 के कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता ‘एंटरटेनमेंट की रात’ शो में दर्शकों को पोल डांस से एंटरटेन करते नजर आने वाले हैं। शो में दोनों को व्हील टास्क दिया जाता है जिसमें शिल्पा शिंदे को पोल डांस करना होता है। इसके लिए शो को होस्ट बलराज विकास से पूछते हैं कि वह शिल्पा के लिए पोल बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि शो में दोनों को एक ही समय पर टास्क मिलता है इसलिए दोनों को एक ही सनय पर परफार्म करना पड़ता है।

