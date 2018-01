बिग बॉस 11: लव त्यागी हुए घर से बेघर, अब टॉप 5 के बीच मुकाबला

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 अब फिनाले के करीब पहुंच गया है। इस हफ्ते जब दर्शकों को यह बताया गया कि वोटिंग लाइन्स बंद कर दी गई हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज्यादातर लोगों को यह लगा कि इस हफ्ते शायद कोई भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन बिग बॉस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए लाइव वोटिंग कराने का फैसला कर लिया और कंटेस्टेंट्स को लेकर पहुंच गए मुंबई के इनॉर्बिट मॉल। यहां लाइव वोटिंग में सेव करने के लिए शिल्पा शिंदे को सबसे ज्यादा वोट मिले।

इस हफ्ते लव त्यागी, हिना खान, शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता को एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट किया गया है। लाइव वोटिंग के बाद लव त्यागी के कंटेस्टेंट्स ने ट्विटर पर शो को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्वीट कर रहे यूजर्स का कहना था कि यदि लव त्यागी को शो से बाहर किया गया तो वे शो देखना बंद कर देंगे। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शो से जुड़ी अंदरूनी खबरें उपलब्ध कराने वाले अकाउंट ‘द खबरी’ द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक लव त्यागी इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएंगे। लव के एलिमिनेशन वाला एपिसोड शो में रविवार को प्रसारित किया जाएगा।

रविवार को लव के एलिमिनेशन वाला एपिसोड प्रसारित होने के बाद ही लव का एलिमिनेशन इंटरव्यू भी जारी किया जाएगा। बिग बॉस हाउस से लव त्यागी के बाहर होने के बाद घर में विकास गुप्ता, पुनीश शर्मा, शिल्पा शिंदे, हिना खान और आकाश ददलानी बचे रह जाएंगे। हिना खान, शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता अब तक घर के भीतर सबसे पावरफुल कंटेस्टेंट्स बने हुए हैं।

Let me confirm you LUV TYAGI's eviction will be shown on sunday episode, All interviews will be shared after his eviction on sunday.

— The Khabri (@BiggBossNewz) January 6, 2018