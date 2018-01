बिग बॉस 11: सामने आया वीडियो, हजारों फैंस के बीच ऐसे घिरे शिल्पा, हिना, विकास और लव

बिग बॉस के फिनाले में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी घरवाले टिकट टू फिनाले जीतने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हुए दिखाी दे रहे हैं। 14 हफ्ते के बाद बिग बॉस के अंदर बचे सदस्यों को घर से बाहर निकलने का मौका मिला। सभी को बिग बॉस मुंबई के ऑर्बिट मॉल लेकर गए। इस हफ्ते बेघर होने के लिए लव त्यागी, विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे और हिना खान नॉमिनेट हुए हैं। चारों को ऑडियंस से लाइव वोटिंग के लिए यहां लाया गया था क्योंकि इस हफ्ते वोटिंग लाइन्स बंद है। जिस सदस्य को लाइव वोटिंग में दर्शकों से कम वोट मिलेंगे उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा।

वाशी में बने इनऑर्बिट मॉल के अंदर सभी सद्सय पहुंचे। यहीं उनके हजारों फैंस अपने पसंदीदा सदस्य को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। रिएलिटी शो के सदस्यों को चीयर करने के लिए मॉल पूरा भरा हुआ था। सभी बिग बॉस सदस्यों की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। यह एपिसोड आज रात को कलर्स पर प्रसारित किया जाएगा। हालांकि दर्शकों के उत्साह को अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्विटर पर देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने घटनाक्रम का वीडियो बनाकर पोस्ट किया है।

Crowd Chanting Sherr Khan.. Love for Hina is overflowing.. Hina u don’t know how muchh we love u, and how it hurts us to see u getting unnecessarilly targeted.. we love u 1000 times more.. True Love #HinaRulesBB11 #BB11 @BiggBoss pic.twitter.com/5s6reVd6As

#Hinakhan is leading in votes in contrast to shilpa now dont mess wd our #Sherkhan @BiggBoss she is getting massive support frm her fans .nd feeling ecsasty to seeing lyk her

Barbie doll u r such a amazing girl @eyehinakhan @ColorsTV @EndemolShineIND #bb11 pic.twitter.com/DpoKHKubt1

— annuHINAKHAN (@hprneet143) January 4, 2018