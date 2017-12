बिग बॉस 11: विकास गुप्ता ने की प्रीति जिंटा से शिल्पा शिंदे की तुलना, जानें क्या बोले अर्शी और प्रियांक

कलर्स पर प्रसारित होने वाले शो बिग बॉस में शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता ऐसे सदस्य हैं जिनकी घर के अंदर शुरुआत लड़ई से हुई थी। इनकी तकरार ने घर में मौजूद सदस्यों के अलावा लोगों का भी ध्यान खींचा था। अब शिल्पा आर्मी नाम के यूजर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें अर्शी खान, विकास और प्रियांक शर्मा साथ में बैठे हुए हैं और शिल्पा को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में गुप्ता शिंदे की सुदंरता की तारीफ करते हुए देखे जा सकते हैं।

सबसे पहले प्रियांक कहते हैं कि शिल्पा बहुत सुंदर है इसके बाद विकास कहते हैं कि हां सुंदर तो है। खुदा ने नवाजा ही इतना अच्छा है उनको। अर्शी कहती हैं कि और बोल दो, और पागल हो जाएगी। अपना बचाव करते हुए विकास कहते हैं कि उन्हें थोड़ी ना बोल रहा हूं तुम्हें बता रहा हूं। शर्मा कहते हैं कि उन्हें जब अच्छी लगती हैं तब वो तारीफ कर देते हैं। पिछले हफ्ते जब पूल में उतरी थीं तब बहुत सुंदर लग रही थीं। उनकी इस बात का अर्शी भी समर्थन करती हैं और कहती हैं कि व्हाइट में तो बहुत प्यारी लग रही थीं।

A MUST WATCH VIDEO, where #PriyankSharma #VikasGupta & #ArshiKhan were stunned by Shilpa Shinde’s beauty. They praised her a lot & watch it to know more.

She is actually the most gorgeous lady, so stunning and elegant.#ShilpaShinde #bb11 #BiggBoss11 @BiggBoss pic.twitter.com/QwBrkKPPrX

