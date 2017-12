बिग बॉस 11: एक और शर्मनाक हरकत, विकास ने की आकाश को किस करने की कोशिश, हुई हाथापाई

कलर्स चैनल का रिएलिटी शो बिग बॉस 11 इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। शो का ये पूरा हफ्ता घरवालों के बीच लड़ाई झगड़ों भरा रहा। लेकिन शो में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। घर की जेल में मौजूद विकास गुप्ता और आकाश डडलानी एक दूसरे से भिड़ गए हैं। इनकी भिड़ंत सिर्फ हाथापाई तक सीमित नहीं रही। विकास इस हाथापाई में अपना आपा खो बैठे और आकाश को किस करने की कोशिश करने लगे। जिसके बाद बात और भी आगे बढ़ती चली गई। वहीं जब विकास गुप्ता ये शर्मनाक हरकत कर रहे थे तब उसी जेल में मौजूद अर्शी खान ये सब होता हुआ देखती रहीं। विकास की इस हरकत पर बिग बॉस उन्हें शो से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं।

#Vikas kissed #Akash on the lips,

Thats why Akash push him away!

That's self defense!#BB11 #BiggBoss11 pic.twitter.com/afFkbTmAXz

— The Khabri (@BiggBossNewz) December 21, 2017