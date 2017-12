बिग बॉस 11: शिल्पा शिंदे को मिला ग्रैंड फिनाले का टिकट!

पिछले हफ्ते घर से सभी को चौंकाते हुए अर्शी खान बाहर हो गई थीं। अब बिग बॉस में फिनाले की तारीख नजदीक आती जा रही है। एक तरफ जहां शो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है वहीं कुछ सदस्यों ने 12वें हफ्ते तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है। ढेर सारे ड्रामे के बाद दर्शक यह जानने को उत्सुक हैं कि फिनाले में कौन-कौन से सदस्य पहुंचेंगे। अगर द खबरी द्वारा किए गए ट्विट पर विश्वास किया जाए तो भाबीजी घर पर हैं कि एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे घर की नई कैप्टन हैं। जिसकी वजह से उन्होंने फिनाले के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है।

कैप्टंसी टास्क जीतने वाला सदस्य खुद को एलिमिनेशन से बचा सकता है। अर्शी खान और हितेन तेजवानी के बाहर होने के बाद से शिल्पा घर की नई रुलर (राज करने वालीं) बन गई हैं। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करके अपने फैंस को एक परफेक्ट क्रिसमस गिफ्ट दिया है। बिग बॉस का फिनाले 15 जनवरी 2018 को होने वाला है। शो की शुरुआत से ही शिल्पा ने खुद को हाइलाइट बनाकर रखा था। उन्हें घर के अर्शी और आकाश मां कहकर बुलाते थे।

Ecxlusive and Confirmed! Shilpa Shinde is the new Captain of The House.

— The Khabri (@BiggBossNewz) December 28, 2017