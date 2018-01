बिग बॉस: विकास गुप्ता के लिए एक बार फिर भाबीजी बनीं शिल्पा शिंदे, जानें क्या है मामला

बिग बॉस सीजन 11 अब फिनाले से कुछ ही दूर है। इस शो को आखिरी हफ्ते में हिना खान, विकास गुप्ता, पुनीश शर्मा और शिल्पा शिंदे के रूप में अपने चार फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। ऐसे में बिग बॉस ने घर में बचे चारों कंटेस्टेंट को शो का आखिरी टास्क दिया गया। जिसका नाम ‘विकास सिटी’ रखा गया था। इस टास्क के दौरान विकास एक डिक्टेटर के रूप में नजर आए, जिनके हर हुक्म का पालन बाकी कंटेस्टेंट को करना था। इस टास्क में विकास गुप्ता ने शिल्पा शिंदे को साड़ी पहनकर भाबीजी के अवतार में आने के लिए कहा। पहले शिल्पा ने विकास की बात को मानने से इनकार कर दिया लेकिन बाद टास्क के लिए वह इस अवतार में भी आ गईं।

Finale week mein ho rahi hai Shilpa Shinde aur @lostboy54 ke beech pyari si nokjhok! Catch all the fun, tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/OjVQqXp9uD

— COLORS (@ColorsTV) January 11, 2018